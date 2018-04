Les notes de Monaco

Dimanche soir, l'AS Monaco s'est offert une sortie plongée sans bouteille d'oxygène. Et elle a bu la tasse.

Rony Lopes (5) : Si on lui filait une moustache, ce serait définitivement le capitaine Crochet. Pour le moment, il se contente d'empiler les pions et de jouer dans les petits espaces. Signe que plus jeune, il devait toucher sa bille au croquet. Le mec qui se marre aux obsèques. Remplacé par Diakhaby (75e), car on ne joue jamais aux échecs sans Adama.

Il a fait des allers-retours dans ses filets pour aller ramasser les balles. Un bon entraînement pour Roland-Garros.Il a passé sa soirée enfermé dans un exercice de simulation de secousse sismique et a réussi l'exploit d'en sortir pour envoyer Rony Lopes sauver l'honneur. Sinon, il a passé son temps à monter et à descendre. Peut-être une place pour lui à l'ESTAC.Une tête de zadiste, un patronyme de maire, donc un homme en grand écart. Dimanche soir, il a d'abord tenté de mettre une cuillère dans le bec de Cavani et a ensuite laissé son organisme craqueler.Il a balancé sa première relance sur un strapontin et s'est ensuite fait secouer le bocal. Bolívar est passé au Parc dimanche soir.Le prochain casse-dalle possible de Tony Yoka. Ou comment se faire ramasser au bout des crochets en une demi-heure et sortir ensuite sur civière. Mais aussi l'anagramme en cinq lettres de «» . Comme quoi les anagrammes, parfois, c'est pas trop con. Remplacé par, qui s'est fait détruire par Pastore et a pris une mine de Lemar dans la tronche. Un bel hommage à William Picard et Sacha Goëller.Venu au Parc pour une dernière visite avant de prendre une décision sur son avenir, il a fait le suiveur. Un homme miroir : celui qui boit la tasse avec ses potes et qui danse quand tout le monde s'y met. Bizarre.Une greffe foirée entre Jean- Michel Moutier et Ronaldinho . Ce qui donne un type capable de péter des lignes et de rouler par terre. Embêtant quand il faut partir à la bagarre.Dans la matinée, son président a souhaité bonne chance à ceux qui veulent faire monter les enchères pendant l'été. Sale temps pour les commissaires-priseurs.Il n'était pas titulaire en 2017. Il ne le sera pas en 2019.Jaloux des courtisans de Fabinho , il a voulu tirer dans le sens de son bourreau. Bingo. Remplacé par Tielemans (82), qui ne voulait pas cracher sur une fessée.