La grogne des supporters lensois

HL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La solidarité nordiste.Aujourd'hui, mercredi midi, les Red Tigers 1994, un groupe de supporters lensois influant, ont publié un communiqué dans lequel il s'oppose à la contestation de la montée d'Amiens de la part des dirigeants nordistes. Et les mots sont forts pour condamner le geste de Gervais Martel et de ses conseillers :Avec un certain sens de la franchise, ces supporters ont alors invité les dirigeants lensois à passer davantage de temps à préparer la saison prochaine plutôt que de remettre en cause la montée d' Amiens gagnée sur le terrain.Ce groupe de supporters, historiquement hostile à la direction du club, en a profité pour faire le bilan de l'évolution du club depuis une décennie. Et pour eux, cela fait «» .Mais malgré la nouvelle déception de ne pas être parvenu à monter en ligue 1, les Red Tigers ont réaffirmé leur volonté de soutenir les joueurs et d'animer les tribunes de Bollaert et d'ailleurs. Pour autant, cela se fera au prix d'un rappel constant de ce qu'il considère comme l'incompétence des dirigeants lensois.Ça, c'est fait.