Ce mercredi, la FIFA a dévoilé son projet de rénovation de la Coupe du monde des clubs qui se jouerait tous les quatre ans, en lieu et place de la Coupe des confédérations, qui serait purement et simplement supprimée. Ce qui a poussé Gianni Infantino et sa bande à soumettre cette réforme, c'est le manque d'attractivité et de retombées économiques des deux compétitions, mais aussi le calendrier de la Coupe du monde des clubs, qui perturbe les championnats des équipes engagées.Le Mondial des clubs se jouerait donc tous les quatre ans, en juin, durant l'année qui précède la Coupe du monde, dans un format plus élargi à 18 équipes. La Coupe des confédérations remportée par l' Allemagne en Russie était donc probablement la dernière, le Brésil est donc l'équipe la plus titrée de cette compétition en l'ayant remporté à quatre reprises.