Il faut sauver le soldat Nolan

Nolan Roux retrouvera ce samedi, sous la tunique du FC Metz, un stade Geoffroy-Guichard qui l’a souvent raillé pour son manque d’efficacité lors de son passage chez les Verts. Une occasion en or pour clouer quelques becs et mettre fin à ce bashing lourdaud dont il est victime. Car Nolan mérite mieux que ça.

NR9 n'est pas qui vous croyez

Metz, un nouveau tour de Roux

Le Roux de la fortune

Par Mathieu Rollinger

» , analyse @M5Yass. «» , charrie @B1llou. «» , vanne encore @PinteAdrien. En jetant un œil sur les termes associés à Nolan Roux sur les réseaux sociaux , en tendant l’oreille dans les tribunes ou en lisant les commentaires dans les médias, on pourrait croire que le patronyme de l’attaquant du FC Metz sert d’indice pour différencier un bon attaquant d’une chèvre. Comme Charles Francis Richter pour la magnitude sismique ou James Watt pour la puissance des flux énergétiques.Dugarry, Guivarc’h, Brandão ou Cheick Diabaté l'ont vécu avant lui, Nolan Roux fait partie de cette caste d’attaquants à qui on a (trop) vite accolé l’étiquette de croqueurs. La faute à de trop nombreuses occasions vendangées et de longues périodes de disette qui ont engendré des vagues de critiques négatives à son encontre. «, reconnaît Alex Dupont , l’entraîneur qui lui a permis de percer à Brest » Effectivement, le natif de Compiègne n’est pas une référence en matière d’efficacité, marquant en moyenne un but toutes les 239 minutes avec le LOSC , puis un toutes les 315 avec l’ ASSE . Un rythme de croisière un brin faiblard pour un attaquant.Nous n’avons pas affaire à un. Soit. Mais si on ne s’en tient qu’aux statistiques, un minimum d’honnêteté obligerait à reconnaître la régularité dont le garçon fait preuve depuis huit saisons déjà dans l’élite. Hormis le premier exercice avec un Stade brestois promu – où il claque tout de même six pions – et le dernier à Saint-Étienne rendu compliqué par ses relations avec Christophe Galtier Nolan Roux a invariablement inscrit entre huit et neuf buts en Ligue 1. Sans compter ceux en coupes nationales et européennes. Certes, la barre symbolique des dix buts reste un plafond de verre sur lequel il continue de buter. Mais combien sont-ils, ces attaquants, à avoir pété les scores lors d’une petite saison avant de disparaître des radars ? Aujourd’hui, malgré toutes les crispations qu’il a pu causer à ses supporters, Nolan Roux est le cinquième buteur du championnat en activité avec 56 réalisations. Plutôt correct pour un mec qui serait le cauchemar des spectateurs placés dans les virages. Et si au lieu de s’acharner à lui demander de planter vingt buts en une saison, de le fantasmer en tant que, on pouvait enfin reconnaître Nolan Roux à sa juste valeur ?Car Roux n'est et n'a jamais été ce chasseur au sang-froid obsédé uniquement par la cage adverse et les trophées individuels. «» , énumère Alex Dupont. Des qualités que l’on prête souvent à d’autres attaquants du championnat, Edinson Cavani en tête, sans pour autant les affranchir des moqueries. Comme si pour compenser l’inefficacité, la volonté serait un moindre mal. Un procès qu’a du mal à comprendre Alex Dupont. «Pourtant, c’est bien cette Terre entière qui lui impose cette pression à chaque touche de balle dans la surface, prête à dégainer lequi l'enfoncera encore plus. «» , assure Alex Dupont. Une confiance dont il n'a pas forcément bénéficié longtemps dans le Nord et encore moins dans le Forez. «, reconnaît l'ex-coach finistérien.Et c'est tout l'intérêt de son arrivée au FC Metz cet été, où le projet semble taillé pour lui. En Moselle, Nolan Roux bénéficiera de conditions de travail plus optimales. Jouer le maintien comporte aussi pas mal d'attentes pour un attaquant, mais le staff et le public sauront se montrer plus patients avec lui, surtout s'il se montre décisif tous les trois matchs. C’est en tout cas l’avis de Bernard Zénier, ancien attaquant du club lorrain dans les années 1970 et 1980. «» , dit-il avec le cas Cheick Diabaté en tête. Au point de voir un Nolan Roux sans limite ? «» , prédit Zénier, confiant. «Au sein de la pire attaque de Ligue 1, Nolan Roux fait ce qu'on attend de lui avec les moyens du bord. C’est lui qui a marqué le premier but de la saison face à Guingamp. C'est encore lui qui a aussi apporté la première victoire à sa nouvelle équipe à Angers. Sur deux têtes plongeantes, comme pour prouver sa détermination. Qu’importe que la poisse s’en mêle, comme sur ce penalty raté dans les derniers instants à Nantes , alors qu’il avait transformé sa première tentative avant que l’arbitre ne décide le faire retirer à cause de joueurs entrés dans la surface. «» , positive Alex Dupont. D'autant que son association avec Matthieu Dossevi a laissé entrevoir des promesses, et qu'un duo avec Emmanuel Rivière pourrait être intéressant quand celui-ci sera remis de sa blessure.Pour les soutiens de Nolan Roux, l’argument du contexte prend donc de l'épaisseur. Saint-Étienne, qui galère depuis des années à trouver son numéro neuf idéal, ne lui a sûrement pas offert toutes les conditions pour qu’il s’impose. «» , encourage Alex Dupont. «» Claquer une lucarne dans le Chaudron, c'est vrai qu'on trouve difficilement mieux pour faire voler en éclat les critiques.