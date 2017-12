Clermont se laisse croquer par Nîmes

Nîmes (4-4-2) : Valette - Paquiez (Alakouch, 61e), Harek, Briançon, Boscagli - Del Castillo, Savanier, Valls, Thioub (Vlachodimos, 77e) - Bozok, Alioui (Ripart, 88e). Entraîneur : Bernard Blaquart.

Clermont (4-2-3-1) : Bernardoni - Phojo (Douline, 46e), Fontaine, Laporte, Gavory - Iglesias, Perez - N'Diaye, Dugimont (Centonze, 24e), Pereira - Ajorque (Honorat, 66e). Entraîneur : Pascal Gastien.

C'est ce qu'on appelle se tirer une balle dans le pied.Mieux que la recette du cassoulet de Maïté, la recette du "perdre un match pourtant bien débuté" par Clermont . Pour cette dernière, il vous faut un but marqué rapidement comme celui inscrit par Ludovic Ajorque d'un magnifique lob depuis l'entrée de la surface de réparation (0-1, 20). Dans la foulée, laissez votre défenseur, ici Julien Laporte , prendre un carton rouge en annihilant une occasion de but en tant que dernier défenseur (21). En infériorité numérique, le match devient ainsi plus facile pour votre adversaire qui peut alors égaliser sur une tête de Rachid Alioui libre de tout marquage (1-1, 43) avant de prendre l'avantage sur une frappe de Sada Thioub (2-1, 45+1). Mais, histoire d'empêcher toute tentative de, mieux vaux laisser votre milieu déjà averti, Manuel Perez , prendre un second carton jaune (45+3). Ainsi, vous passerez l'ensemble du second acte recroquevillés dans votre camp en attendant que vos adversaires ne tuent définitivement le suspense. Et si celui-ci est d'humeur joueuse, il peut attendre les arrêts de jeu comme le font si bien les Nîmois avec ce but de la tête du nouvel entrant, Panagiotis Vlachodimos (90).Les crocos se sont régalés et tracent leur route vers la Ligue 1.