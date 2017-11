Bordeaux pilonne Saint-Étienne

Face à des Stéphanois peu inspirés et en crise de confiance, les Bordelais ont été insolents de réalisme. Résultat : une victoire claire, nette et précise.

Alexandre Mendy, mercé

Bordeaux enfin guéri

Bordeaux (4-3-3) : Costil - Sabaly, Toulalan, Jovanovic, Gajic - Lerager, Otavio, Vada (Plasil, 78e) - Malcom, Mendy, Cafu

Saint-Etienne (3-4-1-2) : Ruffier - Théophile-Catherine, Perrin, Pogba (Pierre-Gabriel, 52e) - Dabo (Söderlund, 57e), Dioussé, Pajot, Janko - Hernani - Bamba, Diony (Vagner, 70e)

Cinq défaites, deux nuls. Voici les derniers résultats de l'AS Saint-Étienne toutes compétitions confondues. On ne va pas se mentir, depuis quelques saisons, les Verts n'ont jamais été agréables à regarder. Ou alors très peu. Mais le Sainté de Galtier a toujours eu deux mérites : celui de faire le travail en prenant des points, et celui d'être d'une rigueur défensive sans faille. Aujourd'hui, Saint-Étienne prend deux points en sept matchs et, encore plus surprenant, coule défensivement. Lors des quatre dernières rencontres - contre Lyon Strasbourg et Bordeaux , donc - les Verts restent sur un total colossal de treize buts encaissés. Un naufrage.Pourtant, les Stéphanois rentrent bien dans leur match et prennent tout de suite le contrôle du ballon. Bien en place, Sainté montre de jolies intentions. C'est dire si le coup de massue est terrible sur la tête des hommes de Julien Sablé lorsque les Bordelais frappent une première fois. Sur une erreur de La Défense stéphanoise, Alexandre Mendy ouvre le score d'un superbe but. Coup du sombrero sur Florentin Pogba et demi-volée surpuissante, la cage est cassée. Cinq minutes plus tard, les Verts ont l'occasion de se relancer tout de suite mais Hernani trouve le poteau sur un coup franc direct excentré.Le début de match donne raison aux Girondins, qui n'ont aucun scrupule à se contenter d'attendre et de contrer, malgré le fait d'évoluer à domicile. Les hommes de Jocelyn Gourvennec restent en place et filent à tout vitesse vers le but stéphanois à la récupération, notamment par l'intermédiaire de Malcom et Cafu . Et ils sont dangereux à chaque fois. Résultat, à la demi-heure de jeu, Malcom signe le deuxième chef d'oeuvre de la soirée avec une énorme frappe de loin dans le petit filet opposé. En face, les Stéphanois sont complètement sonnés. A court d'idées, ils ne parviennent absolument pas à inquiéter Benoît Costil , si e n'est sur quelques rares coups de pied arrêtés.Malheureusement pour les Stéphanois, le début de la seconde période ressemble énormément à ce qu'ils viennent de vivre pendant 45 minutes. Remotivés, les Verts se procurent même une bonne opportunité par l'intermédiaire de Loïs Diony , qui se contorsionne dos au but pour tenter de lober Costil. Juste au-dessus. Et à peine cinq minutes plus tard, les Bordelais font encore une fois étalage de leur réalisme froid. Sur un bon centre venu de la gauche, Alexandre Mendy est plus vif que Loïc Perrin pour couper de la tête au premier poteau. Ça fait 3-0. Terrible pour Saint-Etienne qui frôle le ridicule. Sur un incroyable cadeau de Ruffier sur six mètres, Mendy croque le triplé en allumant-dessus.Les Stéphanois ont au moins le mérite de se ressaisir et ne baisse pas les bras, juste histoire de sauver leur honneur. Mais les Bordelais et Benoît Costil sont bien décidés à ne pas faire de cadeaux. Le gardien girondin s'interpose par deux fois devant des énormes frappes lointaines de Jonathan Bamba et Saidy Janko , tandis que Youssouf Sabaly repousse sur sa ligne une tête sur corner de l'immense Alexander Söderlund , trois buts en Ligue 1, le dernier remontant à la première journée de la saison dernière. En tout cas, Bordeaux renoue enfin avec la victoire après sept matchs sans succès en Ligue 1. Le malheur des uns fait le bonheur des autres.