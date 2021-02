Zinédine Zidane ne dispose que de douze joueurs pour affronter Getafe

AB

Seuls contre tous.Les blessés s’accumulent au Real Madrid. Le quotidien AS fait ainsi une revue d’effectif alarmante. La formationne dispose plus que de douze joueurs, dont deux gardiens de but, pour la réception de Getafe ce mardi à 21 heures. Zinédine Zidane doit effectivement procéder avec les absences de Daniel Carvajal, Sergio Ramos, Éder Militão, Lucas Vázquez, Álvaro Odriozola, Federico Valverde, Eden Hazard, Isco, Rodrygo et la suspension de Toni Kroos. Rien que ça.Le technicien français se retrouve donc dans une situation inédite avec des options revues à la baisse. Un groupe réduit dans lequel nous retrouvons : Courtois, Lunin, Nacho, Varane, Mendy, Marcelo, Casemiro, Modrić, Asensio, Vinicius, Benzema et Mariano. Pour compléter l’équipe, Victor Chust, Antonio Blanco et Marvin Park, tous trois du Castilla, entrent dans la rotation. Ces derniers comptent déjà quelques apparitions avec les professionnels. Il ne reste désormais plus qu’une journée à Zidane pour espérer d’éventuels retours.Real Madrid light, sans sucre.