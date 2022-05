Yzeure, un petit poucet pour l’histoire

Qualifiées pour la finale de la Coupe de France, les filles d’Yzeure s’apprêtent à défier le PSG ce dimanche à Gaston-Gérard pour le plus grand défi de leur carrière. Surtout, si la coupe a pris l’habitude de faire la part belle aux clubs amateurs chez les garçons, ce n’est que la deuxième fois qu’une équipe de D2 parvient à se hisser jusqu’à la dernière marche du côté des féminines. Avec l’ambition d’écrire une histoire hors du commun.

L’heure d’Yzeure

Le charme de la coupe

Aller plus haut

On attend plus de 1000 supporters yzeuriens à Dijon dimanche.Non vous ne rêvez pas, vous serez plus de mille à pousser nos bleues pour leur Finale de la Coupe de France! ?Quel engouement extraordinaire!!!Il faut dire qu'il s'agit d'un événement EXCEPTIONNEL & HISTORIQUE !! pic.twitter.com/3scH1lwqht — Yzeure Football Feminin (@YFeminin) May 9, 2022

Le 5 juin 2009 en lever de rideau d'un France-Turquie, c'est à un moment d'histoire du football féminin français qu'assiste le public du stade de Gerland. La finale de ce qui s'appelle encore le Challenge de France – devenu Coupe de France féminine deux ans plus tard – oppose alors l'armada montpelliéraine au Mans, club de deuxième division. Battues par les vice-championnes de France, les Sarthoises sont alors loin d'imaginer qu'il faudra treize ans pour voir à nouveau une écurie de deuxième division arriver jusque-là. C'est désormais chose faite. L'heureux élu ? Le Football féminin Yzeure Allier Auvergne (FFYAA).Au fin fond de l’Allier, là où beaucoup d'agriculteurs ont fait le choix du 100% bio, le club de la commune d’Yzeure a fait le choix du 100% féminin. Non professionnelles, les demoiselles occupent une honorable troisième place dans la poule B de D2., décrit l’entraîneur, Ophélie Meilleroux. Avec le plus petit budget de leur championnat (275 000 euros), 28 fois inférieur aux Parisiennes. Les Yzeuriennes sont contraintes à une gestion des finances façon Guy Roux, ce qui aboutit à un décalage abyssal en matière de qualité dans l’appréhension des rencontres :, déplore la coach, également vice-présidente et responsable technique jeunes.Ce qui maintient en vie ce club, c’est l’amour, celui de ses bénévoles et de son public, meilleure affluence de la division. Du cœur, les joueuses en ont aussi beaucoup, gravissant les échelons face à des sections féminines de club masculins professionnels comme Nantes, Toulouse et Lille. Même si les pensionnaires du stade de Bellevue ont eu un peu de réussite dans leur parcours, ne croisant aucune formation de première division. Les représentantes de l’Auvergne ont remporté trois matchs de suite au bout du suspense des tirs au but. Un exercice qui, paradoxalement, n’a jamais été travaillé à l'entraînement. Cette réussite collective, l’ancienne internationale française préfère l’attribuer aux valeurs de son groupe :Cette qualification du FFYAA pour la finale de Coupe de France féminine représente un véritable exploit. Treize ans après, les filles du Mans ne sont plus seules., savoure Xavier Aubert, à la tête de la section féminine du MUC72 en 2009 lors de la finale perdue contre Montpellier (1-3).Une compétition qui a régulièrement fait la part belle aux petits poucets du côté des hommes, mais peine à s'offrir aux clubs amateurs chez les femmes., affirme Ophélie Meilleroux.Le constat est le même du côté de Xavier Aubert, également passé sur le banc d'Yzeure lors de la saison 2012-2013.Des parcours hors du commun qui pourraient toutefois se multiplier dans les années à venir.Cette année, ce sont bien les filles d'Ophélie Meilleroux qui porteront le flambeau des clubs féminins amateurs., assure celle qui a pris place comme n°1 sur le banc en février dernier.Et de profiter des opportunités de prendre un peu la lumière pour un club qui a connu la D1 entre 2008 et 2014., apprécie Xavier Aubert. Une chance pour une section féminine qui n'est pas rattachée à un club professionnel, comme nombre de ses adversaires., poursuit Aubert.Avec les locomotives que sont l’Olympique lyonnais et le Paris Saint-Germain, le football féminin français est très bien représenté à l’échelle européenne. Mais ce sont peut-être les deux immenses séquoias qui cachent une forêt de petits arbustes mal arrosés. La professionnalisation du football féminin est encore en développement, du fait de son engouement récent. C’est pour cela que les équipes des deux premières divisions françaises peuvent encore être au statut amateur, ce qui maintient certains clubs à un niveau précaire.Face à cela, pas le choix pour le FFYAA, qui joue la carte du club familial avec un effectif des plus cosmopolites (Haïti, Israël, Portugal, Sénégal, Canada...)., reconnaît encore l'entraîneur.Stratégie qui a plutôt porté ses fruits jusqu'ici, d'autant que côté émotions, les intéressées devraient faire le plein lors de cette finale. Mais attention à ne pas se laisser submerger., rejoue treize ans après Xavier Aubert.Voilà qui pourrait donner quelques idées du côté de l'Allier.