West Ham leader de Premier League en nombre de pets par match

Ils ne manquent pas d’air.Ce samedi, West Ham a perdu contre Wolverhampton son premier match en un mois et demi. Mais que lesgardent le sourire : leurs supporters brillent dans leur propre classement. D’après le Daily Star , douze pets sont lâchés en moyenne par personne et par match dans les tribunes du stade olympique de Londres. Soit le double de la moyenne nationale, une vraie performance.Surprise, Newcastle et Burnley complètent le podium avec respectivement onze et neuf gaz par match. Suivent Manchester United et Wolverhampton (8), Arsenal, Crystal Palace, Watford (7), Brentford (6), Manchester City, Tottenham, Leeds, Liverpool, Everton et Norwich (5), Leicester, Southampton (4) et Aston Villa (3). À l’inverse du vrai classement de Premier League que lesdominent, Chelsea est le cancre du pet. Seulement deux par match, tout comme les supporters de Brighton.Heureusement, aucun stade anglais n’a de toit fermé.