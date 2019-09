Watford s'accroche à Arsenal

106

Watford (4-2-3-1) : Foster - Femenía, C. Dawson, Holebas (Janmaat, 78e), Kabasele - A. Doucouré, E. Capoue (c) - Hugues (R. Pereyra, 63e), Cleverley, Deulofeu - A. Grey (I. Sarr, 54e). Entraîneur : Quique Sánchez Flores.



Arsenal (4-1-2-1-2) : Leno - Maitland-Niles, Sokratis, D. Luiz, Kolašinac - Xhaka - Guendouzi (L. Torreira, 67e), Ceballos (Willock, 60e) - Özil (R. Nelson, 71e) - Pépé, Aubameyang. Entraîneur : Unai Emery.

Patatras.Aubame avait mis Arsenal sur les rails avec un doublé en dix minutes, mais l'escouade d'Unai Emery s'est écroulée et a laissé filer deux points sur la pelouse de Watford. Lesn'ont plus gagné depuis trois rencontres.L'entame a été pour les locaux, avec notamment une parade de Leno devant Cleverley (11). Un Pierre-Emerick Aubameyang clinique a refroidi tout le monde à la suite d'une montée de Sead Kolašinac (21), puis le Gabonais a été gâté par Ainsley Maitland-Niles, parfaitement lancé par Mesut Özil, et a pu planter le deuxième (32).En guise de cadeau pour les locaux, Sokratis Papastathopoulos a joué avec le feu au retour des vestiaires et a quasiment offert la réduction du score à Tom Cleverley (53), alors que les visiteurs s'étaient déjà fait peur à plusieurs reprises auparavant. Lesont continué de pousser durant toute la seconde période, et à dix minutes du terme, Roberto Pereyra est allé gratter et transformer un penalty – faute de David Luiz – pour l'égalisation des siens (81) : déjà le troisième péno concédé par les Canonniers depuis le début de saison. Et dans les dernières secondes, Abdoulaye Doucouré, servi par l'entrant Ismaïla Sarr, a raté le but de la gagne face à Leno (90+2).Zéro point en trois matchs puis deux récoltés lors des deux dernières rencontres : Watford avance à son rythme.