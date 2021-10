Vrai Foot Day 2021, demandez le programme !

Sélectionné: Athletic Laigné Loigné

Athletic Laigné Loigné (Mayenne / Pays de la Loire) - Le lâcher de faucon

Un oiseau plutôt stylé qui survole la pelouse avant le coup d’envoi : un spectacle assez impressionnant, il faut bien le dire. Contrairement à ce à quoi on pourrait s’attendre, nous ne sommes pas à Benfica, mais bien à l’Atlhletic Laigné Loigné, un club de Mayenne issu de la fusion entre Laigné et Loigné. Voilà le projet qu’a en tête l’écurie des Pays de la Loire pour le Vrai Foot Day, les 9 et 10 octobre prochains : un lâcher de faucon (et non d'aigle il est vrai), rien que ça. Difficile de faire plus classe.