Chauves vs Chevelus : le match des coiffeurs

L’année dernière, So Foot décernait le Grand Prix Vrai Foot Day 2020 au FC Chavagnes - La Rabatelière (FCCR) pour récompenser son projet décoiffant : un match opposant des chauves contre des chevelus. Reporté à cause de la Covid, le match aura lieu ce samedi 9 octobre (16h), en Vendée, en présence du parrain de l'événement Benjamin Nivet, devant des centaines de spectateurs et pas mal de médias. Présentation de l'événement au peigne fin.

Stade la Créchère, Steeve Elana et Tout Le Sport

[FLASH MERCATO] L'équipe des chauves a le plaisir de voir un nouveau joueur les rejoindre. C'est un véritable coup que réalise cette équipe en officialisant aujourd'hui la participation de Steeve ELANA au grand match des chauves contre les chevelus.Bienvenue Steeve ! pic.twitter.com/5KzC8kCHLV — FCCR (@FCCR_) October 2, 2021

Nat'te Coiffure, T-shirts dédiés et recrutement à la calvitie

Indics devant les coiffeurs, Tarzan et buts de la tête

[VRAI FOOT DAY]S’il vous plaît, les joueurs sont prêts !! Voici les groupes officiels pour le plus grand match de l’histoire :??? ??????? ??? ???????? RDV le samedi 9 octobre à la Rabatelière@NivetBenjamin @DayVrai @sofoot#palloisouestu? pic.twitter.com/IxjKTfBfUl — FCCR (@FCCR_) September 30, 2021

Il n’y a pas que le service marketing de Canal qui produit desalléchants. Le club FC Chavagnes - La Rabatelière sait aussi y faire avec ce clip annonçant une rencontre pas comme les autres : d’un côté, une équipe de joueurs chevelus ; de l’autre, une équipe de chauves. Le tout avec d'anciennes gloires de la L1 sur le terrain : Benjamin Nivet et Steeve Elana, entre autres.Le divin chauve est attendu samedi après-midi à 550 km du Stade de l'Aube, dans le champêtre stade la Créchère, à la Rabatelière, en Vendée., explique Nivet en toute simplicité,Le FCCR a en effet l’objectif de récolter 1000 euros au profit de « Fake Hair Don't Care » , une association qui conçoit des perruques à base de cheveux naturels pour les personnes atteintes de cancer.Initialement prévu l’année dernière, l’évènement lauréat du Grand Prix Vrai Foot Day 2020 a été reporté à cause de la pandémie., note Jordan Girard, 24 ans, responsable communication du FCCR au gros volume de jeu. Sur Twitter, le compte du club vendéen a fait le forcing pour attirer Nicolas Pallois, sans succès (pour l’instant). En revanche, il a annoncé le week-end dernier la présence de Steeve Elana. Relayé jusqu’en Belgique et par des comptes Twitter comme celui des Cahiers du Foot ou des comptes Instagram comme celui des Memes décentralisés , le match Chauves contre Chevelus a aiguisé l'intérêt de journaux comme le JDD ou, et sera couvert notamment par une équipe de l’émissionLa genèse de cette histoire ? La fameuse vidéo tournée en partie devant le salon Nat’te Coiffure à Chavagnes-en-Paillers pour répondre à l'appel à projets du Vrai Foot Day Viens à 19h30 devant le salon de coiffure parce que t’es chauve, avoue Jordan.Pari réussi. À J-5, le match anime toutes les conversations dans le secteur. 115 T-shirts blancs avec l’imprimé « Chauves vs Chevelus » ont été commandés pour équiper les bénévoles impliqués dans l’organisation. C’est environ la moitié du nombre de licenciés de ce club né en 1993 de la fusion de deux entités de villages voisins.Comment les équipes ont-elles été constituées ? Avec un panaché de générations entre des joueurs du club, des parents, des cousins, des connaissances... Des joueurs - et quelques joueuses - sélectionnés naturellement au mercato en fonction des calvities en présence., précise pour sa part Nivet. L’actuel consultant pour Amazon Prime n’a peut-être plus les jambes de ses 42 ans, un âge où il jouait encore en Ligue 2, mais un peu plus de deux ans après son dernier match avec l’ESTAC, il a maintenu son poids de forme. Et avoue même s'être un peu plus entraîné en vue du choc du week-end.C’est difficile à croire, pourtant, il fut un temps où le meneur de jeu avait le crâne recouvert d’une chevelure brune. Pour s’en convaincre, il faut remettre la main sur un vieil album Panini et aller à la page d’Auxerre ou Châteauroux., avoue celui qui portera samedi le brassard de son équipe. Avant le match, Nivet affrontera à pile ou face Benoît Ravon, 39 ans, un représentant des tifs qui marche encore sur la pointe des pieds à quelques jours de la rencontre., confie celui qui joue lui aussi milieu offensif.Le 8 septembre dernier, Benoît et ses coéquipiers ont reçu ce message en guise d’avertissement :Sauf, bien sûr, si c’est pour une couleur ou une permanente. Chez Nat’te Coiffure, Nathalie - c’est évidemment son prénom - assure n’avoir reçu aucune consigne. Elle n'a pas fait de boule à zéro récemment non plus. Mais elle est bien informée :Il s’agit d’Antonin Boudeau, 21 ans, surnommé Tarzan pour sa longue tignasse. Reste à savoir désormais si le gardien habituel du FCCR osera le coup du scorpion sur sa ligne à la René Higuita.Mais entre la présence de Nivet, celle d’Elana, un capital sympathie déjà supérieur chez les spectateurs (même si les deux équipes auront leur kop attitré) et une propension à s’entraîner plus sérieusement selon des sources internes, les Chauves partent favoris. Sans compter leur ressemblance de dos qui risque de brouiller le marquage des adversaires. Un détail qui pourrait avoir son importance sur corner, car chaque but de la tête comptera double. Pas forcément de quoi faire de ce premier match entre Chauves et Chevelus un match des coiffeurs.