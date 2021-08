3ème mi-temps: prouvez que votre club est le meilleur de France !

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Alors qu’approche doucement le Vrai Foot Day, notre journée du foot amateur qui se tiendra les 9 et 10 octobre prochains, deux Prix ont déjà été dévoilés : le prix FFL de la défaite et le prix UNFE du foot-entreprise . En attendant encore bien d’autres, qui seront dévoilés jusqu’au 18 septembre,Le principe du Prix ? Il est simple : pour les licenciés de plus de dix-huit ans, les caves et bars V and B vous proposent d'imaginer, le vivre-ensemble, la solidarité et la fête, aussi. Bref,A la clef, de quoi continuer à faire couler le bonheur à flots, avec modération bien sûr, autour du terrain communal ou dans les couloirs du club-house : rien de moins qu’, ainsi que(valables sur VandB.fr ou dans un magasin V and B) !Pour participer,Temps nécessaire : 2 minutes et 13 secondes en moyenne, selon les dernières estimations.Après inscription, il faudra faire parvenir avant le 18 septembre une vidéo d’environ une minute à l’adresse amateurs@sofoot.com, destinée à présenter un projet, à réaliser le jour J, qui nous convaincra que votre club est bel et bien le plus convivial de France.Prêts à relever le défi ?