Un ordinateur tout neuf à gagner !

Et ça va se passer lors du Vrai Foot Day, la journée du foot amateur, qu'on organise une fois par an !

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

A quelques semaines du Vrai Foot Day, la journée du foot amateur organisée par So Foot, qui se tiendra les 9 et 10 octobre prochain, trois Prix ont déjà été révélés : le prix FFL de la défaite , le prix UNFE du foot entreprise et le prix V and B de la convivialité Et ça ne va pas s'arrêter là carflambant neuve, qui n’est autre queParce qu’après l’ère COVID, cette saison 2021-2022 devrait être celle des retrouvailles,En d’autres termes, il faudra. On parle à tort et à travers d’institution, à ne plus savoir ce que cela veut dire : le Prix SportEasy du meilleur esprit club est doncEn guise de récompense pour le meilleur projet, rien de moins qu’, ainsi qu’et donc, d’avoir plus de temps pour mener à bien des projets aussi fous qu’originaux ? Vous voyez où on veut en venir ?Pour participer, il suffit de se rendre sur le site du Vrai Foot Day et d’inscrire son club. Bref, quelques clics et quelques secondes à consacrer à l’affaire, et roule ma poule.Après votre inscription et jusqu’au 18 septembre, nous attendrons vos projets, présentés sous la forme d. Dans vos réalisations, devra figurer de quoi présenter votre idée, à réaliser le jour J, pour nous convaincre qu’au niveau de l’amour du club, votre écurie est bien la meilleure.