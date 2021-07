So Foot et la FFL s'associent pour élire le pire club amateur français !

Et ça va se passer lors du Vrai Foot Day by So Foot, journée d'hommage et de fête du foot amateur, les 09 et 10 octobre prochains.

le Vrai Foot Day est heureux d'annoncer aujourd'hui son association avec la Fédération Française de la Lose en vue de marquer l'histoire. Celle avec un petit h.



Vous les connaissez forcément, ils font désormais partie intégrante du paysage sportif français avec les quarts de finale du PSG, les Français à Roland Garros ou les mésaventures des coureurs cyclistes tricolores pendant le Tour de France. Ils sévissent en ce moment même à Tokyo et vous les retrouverez donc à la rentrée sur les pires pelouses de district à travers le Prix FFL.







Pour y participer, rien de plus simple. Il suffit de s'inscrire sur le site



A la clef : plein de cadeaux FFL personnalisés aux couleurs de ton club et noms de tes coéquipiers et/ou coéquipières, et les honneurs d'un article sur sofoot.com, voire, si tu arrives à les convaincre, un post sur les réseaux sociaux de la FFL.



