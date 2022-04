Villarreal ne marchera pas seul

Ils seront 3000 supporters de Villarreal à colorer de jaune le parcage visiteur d’Anfield ce mercredi. Pour organiser le plus grand déplacement de leur histoire, le Sous-Marin jaune a mis les petits plats dans les grands pour ses Groguets : un million d’euros, une mobilisation générale dans les commissariats et douze avions direction Liverpool.

Liverpool Villarreal Ligue des champions Diffusion sur

« Les 3000 qui y vont, nous allons laisser notre vie en tribunes pour donner de la force à l’équipe. »

Des passeports tamponnés Groguets

Martes, 8 de la mañana, primeras colas para renovar el pasaporte pic.twitter.com/3SXHK0H8yb — Dani Garcia (@5danigarcia) April 19, 2022

« Eux font aussi partie de cette demi-finale »

« La beauté de ces moments, c'est de les partager. C’est pour eux, ceux qui ont été, sont et seront les supporters et l'écusson de Villarreal, sans eux il n'y aurait aucune raison d'exister. »

par Anna Carreau

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

, avait lancé Fernando Roig, le président de Villarreal, au lendemain de la qualification contre le Bayern. Soit le nombre maximum d’entrées accordées par Liverpool pour cette demi-finale. Moins de deux semaines plus tard, le Sous-Marin jaune remplit son objectif et pas moins de douze avions (contre six prévus initialement) se sont envolés ce mercredi matin de Castellón et Valence, direction la ville des Beatles . Pour la faire courte : le village de 50 000 habitants va envoyer un sixième de sa population en Angleterre, grâce à un beau coup de pouce de son dirigeant. Ayant l’habitude de couver son, Fernando Roig a décidé de prendre en charge la moitié des frais de déplacement. Ainsi les packs avec les billets d'avion aller-retour, le déplacement en bus jusqu'au stade et l'entrée pour le match ne coûtent que 300 euros, là où le total est évalué à près de 600 euros. Et c’est près d’un million d’euros que le magnat local de la céramique va débourser pour permettre aux siens de vivre cette affiche de gala. Lui n’a qu’une demande en retour :Un voyage low-cost qui permet à beaucoup de jeunes de s’y rendre, eux qui ont grandi avec le club et qui nourrissent une terrible envie de vengeance après l’élimination contre Arsenal en 2006, l’un de leurs premiers souvenirs de football., explique Efrén, étudiant abonné au club depuis cinq ans, mais qui n’a jamais pu faire de déplacement faute de moyens. Comme lui, pour Adriana González, ce déplacement sera une première. Sauf que pour ces jeunots, qui pour beaucoup vont quitter l’Espagne pour la première fois de leur vie, un problème de taille vient mettre à mal l’illusion de: le Brexit."Mais je n’ai pas de passeport !?", raconte Efrén, qui lui-même n’avait pas ce précieux sésame avant vendredi dernier. Les autorités locales estiment que 75 à 80% des supporters locaux n’avaient pas de passeport avant ce voyage.Une fois encore, c’est tout Vila-real qui s’est mobilisé pour ne pas laisser tomber son. Le club, d’abord, a retardé la mise en vente des billets pour Anfield, puis s’est coordonné avec les autorités locales afinGroguets, se souvient Adriana González qui a séché une partie de ses cours au lycée pour faire une heure de queue. Elle comme Efrén décrochent finalement un rendez-vous juste avant l’ouverture de la billetterie, grâce à un dispositif conçu spécialement pour l’occasion. L'un des deux postes administratifs de la ville de Vila-real a été, ajoute Efrén, qui comme Adriana, a dû réserver son voyage sans avoir le petit carnet bordeaux entre ses mains. Au total, ce sont pas moins de 1300 passeports qui ont été délivrés en sept jours par les commissariats de Castellón et Vila-real aux supporters locaux, beaucoup d’autres ayant fait des heures de route jusqu’aux commissariats de Cuenca, Tarragona, Tolède ou même Grenade.Une attention particulière envers ses supporters qui est habituelle à Villarreal, le club ayant rempli l’Estadio de la Cerámica pour le match retour avec des places allant de 25 à 90 euros maximum., assure Efrén, dont un de ses amis a eu son passeport seulement la veille du départ. Un départ que l’agence chargée par le club de gérer le déplacement a d’ailleurs mis des plombes à officialiser, visiblement peu habituée à l’organisation de ce genre de déplacements massifs.La plateforme de vente avait déjà fait des siennes lorsque vendredi, 3000 supporters se sont rués sur le site pour tout acheter en l’espace de deux heures. Et jusqu’à mardi 22 heures, certains ne savaient toujours pas de quels aéroports ils partaient. Mais dans un club qui a toujours pris soin des siens, cela n’inquiète pas plus les supporters. Ainsi, Manu Moreno, supporter emblématique de Villarreal, vivant à Cuenca, s’est farci deux heures de route au petit matin pour rejoindre Castellón et les 3000 autresqui colorent de jaune les files d’attente de la douane. Tous avec des étoiles dans les yeux malgré la courte nuit., s’extasie Efrén malgré ses 3h30 de sommeil.Manu, qui compte déjà de nombreux déplacements à son actif, y voit aussi unede la demi-finale de Ligue Europa perdue en 2016 contre Liverpool :L’équipe aussi fera le déplacement au grand complet et pourra compter sur les conseils d’Alberto Moreno, vainqueur de la Ligue des champions avec Liverpool en 2019 et blessé jusqu’à la fin de saison., s’est enthousiasmé Unai Emery en conférence de presse.Dani Parejo, lui, veut se souvenir des supporters qui avaient fait le voyage à Bergame lors de la phase de poules et qui avaient dû rentrer pour bosser sans même voir le match, suspendu en raison de la neige., déclare solennellement le milieu de terrain, qui espère. À Anfield, les joueurs pourront donc compter sur 3000, et Antonio Rukavina, ancien joueur de Villarreal ayant fait le déplacement depuis Belgrade, tous venus avec simplement, les sacs étant interdits à Anfield., confie Manu Moreno.