Villarreal et Séville dos à dos

Villarreal 1-1 Séville FC

Villarreal (4-4-2) : Rulli - Femenía, Albiol, Torres, Pedraza (Mojica, 82e) - Chukwueze (Danjuma, 59e), Parejo, Capoue, Coquelin (Pino, 59e) - Lo Celso (Baena, 31e), Jackson (Morales, 82e). Entraîneur : Unai Emery.



Séville FC (4-2-3-1) : Bono (Dmitrović, 46e) - Carmona (Telles, 69e), Gudelj, Salas, Acuña (Suso, 69e) - Jordan, Fernando (Nianzou, 46e) - Navas, Isco, Torres (Gomez, 82e) - Mir. Entraîneur : Julen Lopetegui.

AEC

Dans une rencontre animée, Villarreal et le Séville FC se quittent sur un très beau 1-1. Les deux équipes habituées à jouer la possession ont offert un spectacle des plus sympathiques, quand bien même elles ne jouent plus les mêmes places en ce début de saison.La rencontre a démarré pied au plancher pour les hommes de Julen Lopetegui qui ont ouvert le score dès la 8minute après un oubli de marquage sur Isco remettant parfaitement en retrait pour Oliver Torres, qui n’a plus qu’à conclure d’un plat du pied. Une aubaine pour les Sévillans, qui seront de plus en plus dominés à mesure que la partie progresse. Emmenés par un Nicolas Jackson virevoltant en attaque, les Groguets tentent en vain de revenir, à l’image de cette frappe puissant de Dani Parejo à l’entrée de la surface qui termine sur la transversale (27). Unai Emery flaire le match piège et envoie Alex Baena remplacer Giovani Lo Celso dès la demi-heure de jeu et les locaux accentuent un peu plus la pression sur la défense sévillane avant la pause.D’autant que les Andalous perdent leur gardien, Bono, sur une blessure aux quadriceps, qui doit laisser sa place à Dmitrović au retour des vestiaires. Ses marques à peine prises, le portier serbe encaisse le but de l’égalisation. Tout juste entré, Alex Baena conclut un très beau rush en solitaire de Francis Coquelin, qui lui glisse la balle entre les deux centraux avant que celui-ci ne vienne enfoncer le ballon du torse, avec beaucoup de chance. Villarreal multiplie les occasions jusqu’à un quasi-contre-son-camp de Gudelj après une nouvelle percée de Nicolas Jackson (66). Le sous-marin jaune se croit enfin sauvé lorsqu’Alex Telles tacle des deux pieds sur le tout jeune Yeremi Pino dans la surface, finalement signalé hors-jeu (81). La seconde période à sens unique se conclut par une énorme occasion de Danjuma face à Dmitrović, qui manque de peu le cadre sur un centre de Pino (90+2).Une pensée pour les joueurs de Villarreal, qui vont sans doute manger la foudre par Emery dans les vestiaires.