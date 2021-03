Villarreal et l'Ajax sans trembler, le Slavia coule les Rangers

Après avoir vu trois de ses quatre représentants prendre la porte en Ligue des champions, l'Espagne se refait la cerise en Ligue Europa. Villarreal rejoint en effet Grenade en quarts de finale à la suite de sa démonstration contre Kiev (2-0). Les Pays-Bas seront également présents au prochain tour puisque l'Ajax a fini de digérer les Young Boys (0-2). En revanche, les Rangers de Steven Gerrard restent sur le carreau, piégés par l'une des bonnes surprises de cette édition, le Slavia Prague (0-2).

Le miracle ne s'est pas produit. Contraints de refaire un retard de trois buts contre un Ajax invaincu depuis plus de trois mois, les Young Boys ont logiquement pris la porte ce jeudi. Le leader du championnat néerlandais a adressé une deuxième gifle à son homologue suisse, encore largement dominé. David Neres a donné le ton en marquant du gauche dans le but vide (20), histoire d'assommer une bonne fois pour toute son adversaire. Buteur à l'aller, Dušan Tadić a ensuite récidivé sur penalty, malgré le plongeon du bon côté de Guillaume Faivre (49). Les Bernois ne sauveront pas l'honneur, malgré une main ajacide dans la surface (36) et un but de Jean-Pierre Nsame refusé pour le hors-jeu d'un de ses coéquipiers (55). 5-0 cumulé pour fêter les 121 ans du club d'Amsterdam. Onze hommes contre onze Young Boys, aurait pu dire Patrice Évra.Unai Emery n'est plus qu'à quatre matchs d'une cinquième finale de Ligue Europa (trois remportées avec Séville, une perdue avec Arsenal). Dans un fauteuil après leur victoire en Ukraine à l'aller (0-2), Villarreal et le grand mage de la C3 ont composté leur ticket pour les quarts en finissant le travail dans leur Estadio de la Cerámica. Passeur décisif jeudi dernier, Gerard Moreno s'est cette fois mué en buteur, par deux fois, de la tête (13) puis du gauche (36). Villarreal passe sans trembler face à un adversaire qui s'est avéré totalement inoffensif. Et son attaquant international espagnol a désormais planté 19 fois cette saison avec le Sous-Marin jaune.Deux équipes invaincues depuis 18 matchs, mais à la fin, il ne pouvait en rester qu'une. En l'occurrence, le Slavia. Le leader du championnat tchèque a mené la vie dure au tout récent champion d'Écosse, qui a rapidement craqué sur un coup de tête de Peter Olayinka (14). Beaucoup de fautes en première période (douze de chaque côté), mais peu d'occasions pour les Gers, seulement dangereux par Ryan Kent (16) et Alfredo Morelos, qui a mis un poil trop d'effet dans sa frappe (43). Sur le fil du rasoir, les locaux ont craqué dans la dernière demi-heure. Kemar Roofe a été expulsé cinq minutes après son entrée pour un pied haut, qui a forcé le gardien adverse à quitter la pelouse (61). Leon Balogun a même laissé ses coéquipiers à neuf en récoltant un deuxième jaune. Le coup de grâce fut porté dans la foulée par Nicolae Stanciu d'un sublime coup franc (74). Tombeur de Leicester en seizièmes, le Slavia met logiquement fin au parcours d'une nouvelle équipe britannique. Tchèque et mat.