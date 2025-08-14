S’abonner au mag
  • Espagne
  • FC Barcelone

La nouvelle combine du Barça pour réussir à enregistrer Marcus Rashford

RFP
La nouvelle combine du Barça pour réussir à enregistrer Marcus Rashford

C’est ce qu’on appelle « ne pas trahir la tortilla ». 

Comme d’habitude, le Barca connaît des difficultés financières. Comme d’habitude, les joueurs acceptent tout de même de signer en Catalogne, sans la certitude d’être enregistrés à temps. Mais bon, ça a l’air de convenir aux deux parties. Si le FC Barcelone a annoncé que Joan Garcia avait bien été enregistré, il reste encore plusieurs joueurs sur le carreau. Roony Bardghji, Wojciech Szczęsny, Gerard Martin mais surtout Marcus Rashford ne peuvent toujours pas être alignés pour jouer en Liga, alors que le championnat débute demain soir. Mais pas de problème pour Laporta et sa bande, qui savent comment gérer la situation.

En attente de l’approbation de LaLiga

Selon The Athletic, les dirigeants barcelonais seraient prêts à mettre sept millions d’euros de leur poche pour inscrire les différents joueurs avant la date limite, le 31 août. Cet argent a déjà été mis sur la table. Ne reste plus que l’approbation des auditeurs de La Liga qui décideront si le Barca peut ajouter, ou non, cet argent à leur budget, déjà trop important pour la masse salariale. Une source du Barca a déclaré à The Athletic qu’ils s’attendaient une réponse d’ici « cette semaine ou la semaine prochaine ».

Rashford pensait quitter un bourbier, il en a rejoint un autre.

Iñigo Martínez explique son départ surprise à Al-Nassr

RFP

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Superchampion mon frère !
  • Supercoupe d'Europe
  • PSG-Tottenham (2-2, 4-3 TAB)
Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine