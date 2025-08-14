La nouvelle combine du Barça pour réussir à enregistrer Marcus Rashford

C’est ce qu’on appelle « ne pas trahir la tortilla ».

Comme d’habitude, le Barca connaît des difficultés financières. Comme d’habitude, les joueurs acceptent tout de même de signer en Catalogne, sans la certitude d’être enregistrés à temps. Mais bon, ça a l’air de convenir aux deux parties. Si le FC Barcelone a annoncé que Joan Garcia avait bien été enregistré, il reste encore plusieurs joueurs sur le carreau. Roony Bardghji, Wojciech Szczęsny, Gerard Martin mais surtout Marcus Rashford ne peuvent toujours pas être alignés pour jouer en Liga, alors que le championnat débute demain soir. Mais pas de problème pour Laporta et sa bande, qui savent comment gérer la situation.

En attente de l’approbation de LaLiga

Selon The Athletic, les dirigeants barcelonais seraient prêts à mettre sept millions d’euros de leur poche pour inscrire les différents joueurs avant la date limite, le 31 août. Cet argent a déjà été mis sur la table. Ne reste plus que l’approbation des auditeurs de La Liga qui décideront si le Barca peut ajouter, ou non, cet argent à leur budget, déjà trop important pour la masse salariale. Une source du Barca a déclaré à The Athletic qu’ils s’attendaient une réponse d’ici « cette semaine ou la semaine prochaine ».

Rashford pensait quitter un bourbier, il en a rejoint un autre.

Iñigo Martínez explique son départ surprise à Al-Nassr