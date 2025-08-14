Raymond Domenech va participer à l'émission Les Traîtres

Enfin un titre en vue pour Raymond ?

Alors que la cinquième saison de l’émission Les Traîtres doit reprendre le 2 septembre prochain, M6 vient de dévoiler les candidats qui s’affronteront lors de cette nouvelle édition. Au milieu des 16 candidats désignés dont Camille Cerf, Marlène Schiappa ou encore Helena Noguerra, Raymond Domenech va tenter de succéder à Adil Rami, vainqueur de la dernière saison.

Au milieu des 16 autres candidats, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France devra composer avec les nouvelles règles du jeu : cette saison, trois joueurs masqués feront leur apparition sans que les autres ne sachent dans quel camp ils se trouvent. Jusqu’à présent, les traîtres ont toujours remporté le jeu.

RayDo a déjà Robert Pirès dans le viseur.

