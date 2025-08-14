S’abonner au mag
Jack Wilshere ne fera pas son retour à Arsenal

Il est temps de voler de ses propres ailes.

Arsenal devrait finalement fermer la porte à un de ses anciens numéro 10 : Jack Wilshere, 33 ans et 197 apparitions avec les Gunners, ne fera pas son retour parmi le staff du club la saison prochaine, d’après The Athletic. Il était pourtant dans la shortlist des dirigeants pour prendre les rênes des U21 d’Arsenal, mais c’est Max Porter, ancien adjoint de Mehmet Ali (parti à Brentford), qui devrait finalement occuper le poste.

Pas question de partager

Pour les moins attentistes, l’Anglais avait pris sa retraite en 2022, à seulement 30 ans, après six mois passés au Danemark. Pas de repos pour les braves : il s’était relancé la même année en tant qu’entraîneur de l’équipe U18 d’Arsenal. Au cours des deux saisons durant lesquelles il a occupé ce poste, Wilshere aura participé à l’éclosion de jeunes pépites telles que Myles Lewis-Skelly, Ethan Nwaneri ou Max Dowman.

Il part en octobre 2024 devenir entraîneur adjoint de Norwich City, puis entraîneur par intérim après le limogeage de Johannes Thorup en avril. Invaincu en deux matchs sur le banc des Canaries (à prononcer à l’anglaise), l’ancien milieu de terrain mettra fin à son aventure dans l’est de l’Angleterre à l’issue de la saison. S’il misait sur un retour dans le nord de Londres, l’anglais d’1,72 mètre a finalement refusé l’offre d’Arsenal de partager les fonctions du poste d’entraîneur des U21 avec Max Porter, explique The Athletic.

Jack will not share.

