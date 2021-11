Villarreal coule les Young Boys

Villarreal CF (4-3-3) : Rulli - Mario Gaspar, Albiol, Pau Torres, Alfonso Pedraza (Pervis Estupiñán, 75e) - Parejo (Moi Gómez, 90e+1), Étienne Capoue, Francis Coquelin (Alberto Moreno, 75e)- Danjuma, Boulaye Dia (Trigueros, 59e), Yeremi Pino (Chukwueze, 59e). Entraîneur : Unai Emery.

Young Boys (4-1-4-1) : Guillaume Faivre - Silvan Hefti, Bürgy, Sandro Lauper, Ulisses Garcia (Jordan Lefort, 75e) - Christian Fassnacht - Aebischer, Vincent Sierro (Felix Mambimbi, 75e), Fabian Rieder, Moumi Ngamaleu (Siebatcheu, 82e) - Meschak Elia. Entraîneur : David Wagner.

Victorieux des Young Boys à la Cerámica (2-0), Villarreal retrouve des couleurs dans le groupe F et met la pression sur l'Atalanta et Manchester United.Dans une poule totalement ouverte avec quatre équipes se tenant à un point au coup d'envoi, les enjeux étaient de sortie. Une donnée qui a certainement inhibé les 22 acteurs durant le premier quart d'heure avant que Christian Fassnacht, bien servi par Moumi Ngamaleu, ne réveille tout le monde d'une reprise de volée passée à quelques centimètres des buts de Gerónimo Rulli (25). Le spectacle est lancé, et Alfonso Pedraza se voit à son tour offrir l'ouverture du score sur un plateau, mais son face-à-face avec Guillaume Faivre est un échec, la faute à une frappe trop croisée (29). Lese rapproche et finit par trouver la faille, aidé du géant Étienne Capoue. À la suite d'un corner, la remise de la tête de Mario Gaspar trouve en effet le Français démarqué, qui s'y reprend à deux fois pour tromper un Faivre à l'affûtMenés, les Suisses ont ainsi été dans l'obligation de prendre le jeu à leur compte. Et comme lors du premier acte, c'est de Fassnacht, et de son coup de casque bien claqué par Rulli, qu'a jailli le danger (49). L'ailier aura été inarrêtable, se voyant même refuser cette réalisation tant recherchée pour un hors-jeu limite de Nicolas Bürgy (56). Les hommes d'Unai Emery ont logiquement subi les vagues suisses, mais n'ont pas hésité à répliquer. Manu Trigueros a d'abord sollicité Faivre de la caboche (73) suivi de Capoue, qui n'est pas parvenu à redresser un ballon au second poteau (74). L'ancien Toulousain, peu avare d'efforts, est finalement à l'origine du break, en récupérant le cuir à l'entrée de la surface adverse pour le transmettre à Arnaut Danjuma, concluant sereinement. Submersible, mais irrésistible.Ce succès permet donc à Villarreal de se placer en première position avec sept points, en attendant ses deux dernières journées. Pour les Young Boys, provisoirement derniers (trois unités), rien n'est perdu, mais le temps presse.