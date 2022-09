Versailles s’installe sur le trône, Nancy reprend vie

L'AS Nancy Lorraine fait le break !Suivez le match en direct sur https://t.co/nqxOy8DtxX#NationalFFF pic.twitter.com/BkG4WTC0Xn — Championnat National (@NationalFFF) September 9, 2022

Sedan 0-1 Avranches

Saint-Brieuc 0-1 Le Puy

Villefranche-Beaujolais 1-1 Martigues

La couronne change de tête.En déplacement dans la capitale pour y affronter Versailles, ce vendredi soir, Dunkerque savait que sa première place au classement était menacée. À raison, puisqu’au terme de la rencontre, les hommes de Romain Revelli ont été contraints de céder leur fauteuil de leader à leurs hôtes du soir. Mis sur de bons rails par leur capitaine Thibault Jaques (10), les promus versaillais ont définitivement clos le suspense dans le dernier quart d’heure, quand Kévin Pham Ba a trompé Sullivan Péan (76). Le club des Yvelines devance Orléans, qui n’a pris qu’un point sur le terrain de Cholet. Cette cinquième journée a aussi permis de surveiller la réaction de Concarneau et d’Avranches, qui ont respectivement perdu trois et quatre points sur tapis vert pour avoir aligné des joueurs non qualifiés en début de saison. Si les Thoniers se sont défoulés à Bastia-Borgo, les Normands ont, eux, attendu le bout du temps additionnel pour arracher la victoire chez la lanterne rouge sedanaiseLes Sangliers sont en grande difficulté, mais on peut en dire autant du Stade Briochin, qui a enregistré une troisième défaite d’affilée, cette fois devant Le Puy. En revanche, Nancy semble aller beaucoup mieux. Vainqueurs de Concarneau la semaine dernière, les Lorrains ont enchaîné en décrochant un succès convaincant face au Mans. À noter que Thomas Robinet, transfuge de Châteauroux dans les ultimes heures du mercato, a profité de l’occasion pour débloquer son compteur sous ses nouvelles couleurs. La Berrichonne, qui a fini la rencontre à huit après avoir subi trois expulsions dans le dernier quart d’heure, n’a pu combler son retard contre Bourg-en-Bresse. Une pluie de cartons rouges s’est également abattue sur la pelouse d’Armand-Chouffet, où Villefranche-Beaujolais et Martigues ont terminé à neuf contre neuf... et n’ont pas su se départagerIl n’y a donc pas qu’en Ligue 1 que les expulsions sont légion en ce début de saison