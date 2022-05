Une famille fan de Liverpool aménage sa camionnette pour se rendre jusqu'à Paris

No Tickets, No Flights, No Hotel, No Problem - next stop Paris. Give us a wave reds #ForzaLiverpool @LFC pic.twitter.com/YZHwLeHzMm — Gav Hanson (@gavhanson) May 27, 2022

AL

À quoi bon payer un hôtel hors de prix quand on peut dormir dans sa camionnette ?Parmi les dizaines de milliers de supporters de Liverpool arrivés ce samedi à Paris pour encourager les Reds, certains se sont fait connaître sur Twitter en employant un itinéraire quelque peu différent des autres. Le périple en bateau de Paddy et ses proches est déjà devenu viral, tout comme celui de la famille Hanson, une famille anglaise qui a aménagé une camionnette visiblement destinée à la base à des travaux de construction, pour faire le trajet jusqu'en France.L'arrière de la camionnette a donc été décoré avec des drapeaux et des écharpes à la gloire de leurs joueurs préférés et un lit a même été installé avec une housse de couette à l'effigie de Liverpool afin de permettre aux enfants de dormir dans de bonnes conditions. Et comme leurs compères débarqués en bateau, il semblerait que les membres de la famille Hanson n'aient pas de places non plus pour accéder au Stade de France.Ce qui ne les empêche pas de garder le sourire.