Une exposition dédiée aux supportrices remporte le Prix européen des fans de l'année

L'autre visage des tribunes.L'exposition itinérante « Fan.Tastic Females - Football Her.Story » , dont l'objectif est de bousculer les idées reçues liées aux femmes dans le football, a remporté ce jeudi le Prix européen des fans de l'année 2021 pour son contenu original ainsi son organisation parfaite. Lancé en 2019, ce projet donne la part belle aux supportrices : à travers divers supports, plus de 90 femmes issues de 21 pays racontent en effet leur passion pour le ballon rond et tous les événements footballistiques qui les ont marquées.Décomposée en trois parties, Her.Story présente tout d'abord la fan-culture féminine, puis enchaîne avec 78 portraits de femmes, de cinq minutes chacun. La dernière partie,(pas ici pour vous divertir en VF), est interactive et permet aux visiteurs de partager les diverses expériences en rapport avec le sexisme et même d'obtenir un bingo des « conneries » que l'on peut entendre sur ce sujet.Le jury a aussi été impressionné par l'accessibilité cette exposition aux personnes handicapées : manuels à disposition pour les sourds, espace adapté aux fauteuils roulants... Autre point souligné, la diversité dont elle fait montre : les témoignages recueillis mettent ainsi en avant des personnes de couleur, queers, handicapées et trans.Après avoir tournée en Allemagne et en Suisse, on attend désormais qu'elle fasse étape en France.