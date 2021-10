Un supporter lillois condamné à huit mois de prison

ABC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un peu plus d'un mois après les incidents du derby du Nord entre Lens et Lille au stade Bollaert, un premier supporter connaît sa sentence. Identifié par les caméras de surveillance de l'enceinte, il a reconnu lors de son audience ce lundi 18 octobre avoir arraché un siège avant de le lancer en bas de la tribune. Son projectile a atteint un CRS à la jambe, lui causant 7 jours d'interruption de travail. Le Lillois de 27 ans a écopé de huit mois de prison avec sursis, est condamné à verser 1500 euros de compensation à la victime, et est interdit de stade pour les matchs du LOSC et du RC Lens sur les 18 prochains mois.L'addition aurait pu être plus salée, la procureure ayant d'abord prononcé une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis pour le jeune supporter. Lors de son audience, il a reconnu avoir cédé à l'effet de groupe., a-t-il déclaré. Ces incidents ont donné lieu à des sanctions, notamment un retrait d'un point avec sursis . Lors de sa comparution, son avocate a dénoncé le fait qu'il soitNe vous y trompez pas : on ne parle pas vraiment de football.