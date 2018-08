Un lundi décevant sur le marché des transferts

Un lundi enthousiasmant, c'est quelque chose qu'on n'aura jamais niveau mercato. Pas aujourd'hui en tout cas, où les quelques mouvements observés n'ont pas compensé le manque de frisson.

Le fiasco du jour

Le message du jour

Pendant ses vacances à Ibiza, Flotov bosse aussi sur le #MercatOM ! ?#TeamOM ?⚪ pic.twitter.com/nhcF1x64PL — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) 29 juillet 2018

La belle affaire du jour

Les déclarations du jour

Les adieux du jour

Les rumeurs du jour

C’est fait, mais on s’en balance

Adana Demirspor'umuz dünya yıldızı Anderson Oliveira ile sözleşme imzaladı https://t.co/xNsT0puEMO pic.twitter.com/B3DOK47XVE — Adana Demirspor (@AdsKulubu) 30 juillet 2018

?? 1⃣0⃣ Le Paris FC est heureux d'annoncer l'arrivée du brésilien Dyjan Carlos De Azevedo ! Le milieu de terrain est prêté avec option d'achat par le @fcbanikostrava.Plus d'infos ➡️ https://t.co/2mVjyKHiZB pic.twitter.com/j6MLmAtc6g — Paris FC (@ParisFC) 30 juillet 2018

Par Florian Cadu

Pauvre. Son départ avorté pour l'Impact Montréal le met dans de beaux draps, lui qui n'a pas la droit de s'engager avec un club de l'élite française. «, a précisé Bertrand Desplat , président de Guingamp » Une pige à Lens , ça te dit, Jimmy ? Florian Thauvin a très envie de jouer en tant que titulaire avec des champions du monde. Du coup, le Marseillais a prévenu : lors de son retour sur la Canebière, il y auradans ses valises. «» , a-t-il annoncé sur Instagram. C'est tout le mal qu'on lui souhaite.C'est donc confirmé,va bien s'engager avec le Borussia Dortmund . Vingt millions d'euros pour racheter la dernière année de contrat, et voilà un joueur dans la force de l'âge (29 balais) qui débarque après avoir passé sa visite médicale. Plutôt pas mal.» Plus la peine d'évoquerau Real, d'accord ?» Plus la peine de parler d' Antonio Conte , d'accord ?et Barcelone, c'est terminé. Le latéral gauche va signer pour une vingtaine de millions à Everton . Il s'agira de muscler son jeu, bonhomme, et plus de rédiger des lettres d'amour. Monaco et, c'est fini depuis un moment. Le Français a donc tenu à prononcer un dernier au revoir. Mieux vaut tard que jamais.Après le Barça , le Real. Julen Lopetegui souhaiterait arracherde l'effectif des, selon le. À suivre.Après Angers Reims . Ce dernier souhaiterait arracherde l'effectif de Troyes . À suivre.pour remplacer Radamel Falcao . Personne n'y croit, vu que le Colombien n'est pas encore parti, que le Français n'a pas franchement le même niveau et que ce transfert ne correspondrait absolument pas à la philosophie du Rocher. Mais c'estqui le dit.Six millions d'euros. C'est la somme qu'a déboursée Cagliari pour devancer Bordeaux sur le dossier Filip Bradarić. Belle preuve de réactivité.Libéré, délivré,le sera bientôt. Ce qui contente tout le monde.quitte le Grasshopper de Zurich pour Utrecht . Notez bien.devait poursuivre sa carrière au Red Star ? Ce sera finalement à Dudelange , au Luxembourg . Bah quoi ?C'est un garçon dont on n'aime guère avoir des nouvelles. Celui qui aurait dû réaliser une carrière de dingue - avec Manchester United ou un autre - jouera cette saison en deuxième division turque, à Adana Demirspor. Pas besoin de rappeler son nom.En Turquie , il y aura également, qui a résilié son contrat avec Málaga pour rejoindre Ankaragücü. Toujours un point de chute pour le défenseur.Pour ceux qui s'intéressent au football bulgare,est le nouveau coach du Levski Sofia . Pour les autres aussi, d'ailleurs.Jouer avec Reims en Ligue 2, le faire monter en Ligue 1 et partir pour la deuxième division anglaise. C'est parti pour quatre ans avec Brentford pour. C'est son choix., vous connaissez ? Voici le nouveau numéro dix du Paris FC . Un prêt en provenance du Banik Ostrava pour le Brésilien.