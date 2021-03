Un imbroglio autour de Sierra Leone-Bénin entraîne le report du match

On a fait nos propres tests 72h avant le match comme prévu. Le temps du voyage, et de se refaire tester en SL, 5 titus positifs. Capitaine, et joueurs de L1 et L2 Ha, et on est censé jouer sur ce « terrain » pic.twitter.com/v8jf0vH7U1 — Manu Imorou (@Manuimorou) March 30, 2021

La Fédération de Sierra Leone a-t-elle essayé de tricher ?Un début de scandale a eu lieu mardi soir en marge du match décisif entre la Sierra Leone et le Bénin. À leur sortie du bus, les Béninois ont appris que six membres de leur délégation avaient été testés positifs au coronavirus, dont les meilleurs joueurs Steve Mounié et Jodel Dossou, et devaient donc déclarer forfait pour la rencontre à venir. Problème : les Écureuils du Bénin ne comptaient aucun cas déclaré avant de s'envoler pour la capitale sierra-léonaise., a indiqué la Fédération de Sierra Leone tard dans la soirée après que la rencontre a été reportée à de multiples reprises. Une situation ubuesque alors que des images du bus béninois bloqué par la foule ont été publiées sur les réseaux sociaux ce mardi. Un drôle de contexte pour un match décisif, la Sierra Leone ayant besoin d'une victoire par deux buts d'écart pour doubler le Bénin et se qualifier pour la CAN 2022.Pas vraiment Bénin-oui-oui.