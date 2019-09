Umtiti, la fête est finie

D’abord absent de la liste établie par Didier Deschamps pour affronter l’Albanie et l’Andorre en ce début de mois, Samuel Umtiti bénéficie d’un forfait lié à une blessure pour réintégrer le groupe bleu. Malgré cette nouvelle plutôt positive, une idée doit trotter dans la tête du stoppeur du Barça : il est temps de reprendre du poil de la bête.

Par Antoine Donnarieix

Le 7 mai 2019, le FC Barcelone a probablement subi le retournement de situation le plus invraisemblable de son histoire : un bon gros coup de balai 4-0 par Liverpool à Anfield Road malgré un avantage de trois buts acquis au match aller. Cinq jours plus tard, un Barça revanchard s’impose à domicile contre Getafe (2-0), histoire de panser des blessures impossibles à soigner à court terme. Parmi les titulaires de cette rencontre passée dans un silence quasi mortuaire, Samuel Umtiti occupe la charnière centrale après avoir chauffé le banc en demi-finale retour de C1. D’ailleurs, c’est à ce jour la toute dernière apparition de Big Sam en match officiel avec le Barça. Trop peu pour espérer être à nouveau appelé en équipe de France début septembre ? Oui.Bien entendu, le fait de ne pas jouer lors des deux premières journées de Liga ne constitue pas l’unique raison de la remise en cause d’Umtiti en sélection. L’an passé, l’international tricolore a facturé quinze apparitions sous le maillottoutes compétitions confondues (quatorze en Liga, une seule en C1). Un bilan famélique qui ne sort pas de nulle part. La saison du natif de Yaoundé a été tronquée par deux périodes d’indisponibilité liées à son genou défaillant juste après sa belle Coupe du monde en Russie. Une première interruption du 10 septembre au 28 novembre 2018, puis une deuxième dix-sept jours plus tard, du 27 novembre au 17 février 2019. Au total, ce sont 126 jours de compétition zappés par le défenseur du FC Barcelone la saison dernière. Un sacré coup d’arrêt.La deuxième raison, c’est évidemment l’émergence de Clément Lenglet au sein de la charnière centrale. Au-delà d’être un concurrent direct du colosse chez les, le stoppeur formé à l’AS Nancy-Lorraine est une réelle option pour Didier Deschamps. Lenglet est français, défenseur central et gaucher. Et surtout, mis à part un carton rouge reçu en tout début de championnat la saison dernière contre Gérone, Lenglet est l’auteur d’une saison pleine et réussie sur le plan individuel. Le Barça avait-il anticipé une éventuelle baisse de régime d’Umtiti avec le recrutement du stoppeur qui appartenait au FC Séville ? Mis à part Éric Abidal et les préparateurs physiques travaillant au sein du club, personne ne peut vraiment l’affirmer. Mais après avoir convoqué les deux larrons du Barça lors du dernier rassemblement en juin dernier pour affronter la Bolivie, la Turquie et Andorre, la Dèche s’est aussi décidée à trancher., avouait le sélectionneur national peu après l’annonce de sa liste jeudi dernier.» Dans sa dernière phrase, Deschamps s’offre même un joli jeu de mots qui fait sens : la présence d'Aymeric Laporte dans la liste des Bleus rappelle que le Basque fait bien partie du nouveau projet de Deschamps.Mais voilà, le destin s’est montré clément envers Umtiti en lui donnant une dernière chance de valider un ticket pour la rentrée à Clairefontaine. Ce week-end, la grave blessure de Laporte lors de la rencontre contre Brighton, où il a «» d’après le communiqué médical de Manchester City, remet indirectement l’ancien Lyonnais dans le groupe France comme l’a décidé Deschamps. «» Et il serait de bon ton de retrouver la bonne démarche.