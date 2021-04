C'est quoi cet engouement autour du FC Silmi ?

Comment 8 streamers arrivent-ils à réunir des dizaines de milliers de personnes sur Twitch chaque lundi soir pour les voir galérer dans les affres des basses divisions du mode Club Pro sur FIFA 21 ? Retour sur l’engouement autour du FC Silmi avec son gardien, Ponce.

Des pics d’audience à 100 000 viewers

Parce qu'au FC Silmi, on aime comparer l'incomparable. Voici les stats de notre club comparées aux stats des clubs des 5 grands championnats ! pic.twitter.com/dmHdu2EOab — FC Silmi (@FcSilmi) April 2, 2021

Un lundi soir entre potes

Le FC Silmi remplit un certain manque d’émotion collective

Chaque lundi, c’est la même rengaine. Le petit monde de Twitch est en ébullition au moment de retrouver l’équipe du moment, le FC Silmi. Derrière ce nom qui évoque un amour inconditionnel pour les missiles en pleine lucarne, on retrouve 8 streamers renommés : Domingo, DFG, Étoiles, Jiraya, Mister MV, Ponce, Rivenzi et Xari. Ces derniers cherchaient un nouveau titre multi-joueurs pour diversifier leurs lives, et surtout pour rigoler entre eux. Et quand on est nombreux, le choix n’est pas large derrière les redondantset. Si l’idée de partir surparaissait incongrue pour certains d’entre eux, assez éloignés des simulations sportives, le mode de jeu Club Pro a changé la donne. Ce dernier, qui permet de créer son propre joueur et de le personnaliser (physique, aptitudes footballistiques et poste sur le terrain) est jouable jusqu’à 11 et propose un système compétitif avec des divisions à monter/descendre.Du pain béni pour ces 8 streamers ? Pas forcément, quand on s’intéresse à leurs communautés qui sont souvent fans d’autres jeux comme des MOBA, des RPG ou d’autres jeux considérés pour les puristes. Ce fut d’ailleurs le cas pour Ponce, gardien émérite du FC Silmi :"Je déteste le foot ou FIFA, mais le FC Silmi, c’est trop bien."Le succès du FC Silmi est colossal depuis le lancement de cette aventure en février dernier. En cumulant les viewers des 8 lives, la barre des 100 000 spectateurs est souvent dépassée. Mais comme l’indique Ponce, ce n’est pasOn peut presque parler de comportements de supporters quand on assiste à ces soirées en voyant certaines réactions sur le chat textuel de Twitch ou sur les réseaux sociaux. Un compte Twitter créé en hommage à l'équipe par un fan réunit plus de 36 000 followers. Mais il pousse le délire bien plus loin que de simples mèmes ou tweets pour supporter son équipe favorite. On y retrouve des statistiques poussées, des montages vidéo de chaque soirée et même la création du FC Silmi sur le jeu, pour que les fans les plus hardcore s’adonnent aux joies de la gestion de cette équipe.Alors, comment expliquer un tel engouement ? Il est facile de répondre que c’est tout d’abord l’aura des streamers qui y contribue grandement, avec des fanbases qui sont déjà énormes. Mais il faut plutôt se tourner vers leur personnalité et la façon dont se déroulent les matchs. Si vous vous posez devant un match du FC Slimi, vous allez avoir l’impression de regarder tout simplement un délire que vous pourriez avoir avec votre bande de potes. Le niveau n’est pas fameux, les avatars des joueurs sont tout sauf sérieux (mentions spéciales à Luc-Arnaud Posée et Conor de Virus), et les blagues fusent sur le vocal commun des streameurs.Voir Jiraya hurler pendant un penalty que doit arrêter Ponce, des centres qui vont directement en 6 mètres ou des attentats en fin de match pour préserver la victoire a quelque chose de familier pour les amateurs de jeux vidéo.Un constat partagé par Ponce. Selon lui, les gens regardent et apprécient le FC Silmi pour ceÀ la différence des soirées entre potes sur Club Pro, le FC Silmi a une audience, et surtout des supporters qui veulent les voir réussir entre deux tranches de rigolade. Si les premières sessions étaient un florilège de défaites fleuves dans les plus basses divisions, l’équipe progresse et commence à enchaîner les montées. Et avec l’impossibilité pour les fans de sport de se rendre dans des enceintes sportives pour communier, le FC Silmi arrive à remplir ce rôle pour une frange de l’audience., nous confirme Ponce.De ce fait, l’engouement autour du FC Silmi pose également la question de l’évolution du supporterisme. L’e-sport avait déjà ouvert une brèche sur ce sujet, mais l’aspect compétitif et le fonctionnement des structures souvent calqués sur le monde sportif facilitent le parallèle. Ici, l’absence de volonté d’arriver à un haut niveau compétitif n’est pas un problème pour des fans qui arrivent à trouver leur compte grâce aux bons moments passés derrière leur écran. Une sorte de retour aux sources où l’enjeu ne prime pas sur le jeu ?