Troyes nouveau dauphin, Clermont remercie González

Vainqueur sur le terrain d'Orléans (0-2), Troyes récupère la place de deuxième grâce au coup d'arrêt d'Ajaccio en déplacement à Valenciennes (0-0). Chez les poursuivants, Clermont passe provisoirement devant Lens grâce à un doublé de Mario González (1-2) pendant que Le Havre renoue avec le succès à Châteauroux (0-3). Dans le bas de tableau, Auxerre s'est défait de Niort à domicile (3-1) alors que Le Mans s'offrait le scalp de Guingamp (2-1) pour revenir à égalité de points avec des Chamois toujours barragistes.

Par Antoine Donnarieix

Nouveau dauphin de Lorient, Ajaccio souhaite profiter de son excellente dynamique pour mettre en difficulté un adversaire direct au stade du Hainaut. Mais en face, la meilleure arrière-garde du championnat ne fait pas que défendre et l'animation du VAFC met en difficulté le collectif corse. Comme en témoigne le tir de Damien Masson au-dessus de la barre, malgré le bon décalage de Teddy Chevalier. Par la suite, les locaux continuent de pousser et Baptiste Guillaume voit son tir repoussé par un Benjamin Leroy toujours impassible sur sa ligne de but. Acculé devant son but, Ajaccio ne concède de but malgré de nouvelles tentatives de Kévin Cabral et Maxime Spano-Rahou. Pour Ajaccio, la deuxième place est perdue au profit de Troyes. La bataille ne fait que commencer..., comme le nombre de résultat nul et vierge de Valenciennes cette saison en Ligue 2.S'il fallait mettre à profit cette pelouse détrempée de la lanterne rouge de Ligue 2, Troyes ne pouvait pas mieux s'y prendre. Côté droit, le centre de Maxime Barthelmé est coupé au point de penalty par l'artilleur sud-coréen Hyun-Jun Suk pour ouvrir le score de sang froid (4, 0-1). Réactif, l'US Orléans ne baisse pas les bras et Arial Mendy fait preuve de ruse pour raser le poteau droit de Gauthier Gallon sur son puissant coup franc à l'entrée de la surface. Dans le début du second acte, l'ESTAC va refaire le même coup à son adversaire du soir avec un but copié-collé conclu par Maxime Barthelmé (48, 0-2). Souveraine dans cette rencontre, l'escouade de Laurent Batlles récupère provisoirement la deuxième place. Dans l'attente de Paris FC-Lens, prévu ce lundi., comme la bonne opération troyenne ce soir, similaire à la température orléanaise.À Marcel-Picot, Clermont souhaite effacer son faux pas de la semaine dernière et dépasser provisoirement le Racing Club de Lens au classement général. Mais dans les faits, tout n'est pas si facile pour le groupe de Pascal Gastien : Nancy touche d'abord la barre transversale, via un coup de casque de Makhtar Gueye sur un centre d'Amine Bassi. Très mobile, le milieu offensif franco-marocain de l'ASNL se retrouve à nouveau acteur dans la surface auvergnate. Mais malgré l'accrochage de Yohan Gastien, l'arbitre central décide de ne pas accorder de penalty. Au retour des vestiaires, Mario González reprend un coup franc d'Adrian Grbić d'un coup de boule dans la lucarne de Baptiste Vallette (48, 0-1). Auteur de son deuxième but en championnat, l'ailier droit espagnol voit Gastien concéder un penalty transformé par Ousmane Cissokho (69, 1-1). Pas grave : le joueur formé à Villarreal va en profiter pour s'offrir un doublé, grâce à une magnifique ouverture de Yohann Magnin (81, 1-2). Mission accomplie.comme le numéro du héros clermontois.Sortir de la crise et retrouver le chemin de la victoire, telle était la mission du HAC en déplacement au stade Gaston-Petit. Un objectif rapidement mis à exécution par les hommes de Paul Le Guen grâce à Tino Kadewere, de retour dans le groupe et auteur de son 19but à l'affût d'une frappe de Jamal Thiaré repoussée dans un premier temps par Julien Fabri (3, 0-1). Insatisfait de cette ouverture du score, les Normands vont doubler la mise grâce à un Thiaré en état de grâce (13, 0-2). Solide comme un roc, la défense havraise ne craque pas et s'offre même un troisième but sur penalty par Eric Ebimbe (0-3, 90+3). Comme quoi, il est possible de bien faire au HAC., comme le nombre de points qui séparent désormais le HAC du top 5.Après le départ de Richard Déziré dimanche dernier, il y avait matière à voir Le Mans changer de dynamique avec un effectif remobilisé. Très tôt, les Manceaux parviennent à ouvrir le score par Aboubakary Kanté de la tête sur un centre venu de la gauche (9, 1-0). Tour à tour, Yannick Gomis et Yeni Ngbakoto manquent l'égalisation avant de voir le premier acte prendre fin. Inspiré dans cette fraîche soirée, Kanté s'offre un doublé grâce à une frappe croisée imparable (69, 2-0). Battu par une équipe toujours relégable au coup de sifflet final malgré la réduction de l'écart de Ronny Rodelin (72, 2-1), Guingamp manque une nouvelle occasion de garder le cap en vue d'intégrer le top 5. Et ça commence à faire beaucoup..., comme le nombre de défaites de l'En Avant Guingamp cette saison. En surplace.Pas de folie à Bonal, et personne ne pourra dire le contraire. En première période, seul un sauvetage sur sa ligne de la défense ruthénoise par le biais de Valentin Henry va créer un soupçon de frisson dans l'échine des Lionceaux. Et pour le reste ? Une belle grosse purge à observer, où la seule interrogation demeure un contact de Boissier vers Sofiane Daham dans la surface visiteuse. Peu inspiré, Sochaux se retrouve surpris par le RAF grâce à une frappe chirurgicale d'Ayoub Ouhafsa (69, 1-0). Heureusement pour Sochaux, Jérémy Livolant va convertir un penalty obtenu dans le temps additionnel d'une frappe plein centre. Omar Daf peut rentrer à son domicile doubiste avec un point dans la poche, et c'est un moindre mal., comme le nombre de buts dans cette soirée de Ligue 2 durant la minute érotique.Barragiste au démarrage de cette journée, Niort avait l'intention de dépasser le Paris FC grâce à un succès à l'Abbé-Deschamps et sortir ainsi de la zone de relégation. Cependant, la technique n'y est pas vraiment. Comme en témoigne ce coup franc à l'entrée de la surface, complètement manqué par les Chamois. En guise de réponse à cette maigre offensive, Auxerre trouve l'ouverture sur une percée latérale de Michaël Barreto ponctuée par un centre et une magnifique déviation au premier poteau d'Axel Ngando (44, 1-0). Mis à mal juste avant la pause, Niort accuse le coup et Eddy Sylvestre en profite pour inscrire le but du break en laissant Quentin Braat sur le carreau dès la reprise (2-0, 46). Fin du suspense ? Non, puisqu'Arcus réalise un but contre son camp confus pour entretenir la flamme niortaise (49, 2-1). Mais voilà, Aly Ndom avait décidé d'inscrire un but d'un exploit personnel pour permettre à l'AJA de triompher à domicile., comme le nombre de joueurs dribblés par Ndom lors de sa réalisation. Costaud.Cloué au sol après sa défaite contre Châteauroux la semaine dernière, l'esprit de victoire n'était pas de retour ce vendredi soir au GF38 malgré la récente prolongation de contrat de Philippe Hinschberger jusqu'au 30 juin 2022. Dans les faits, les Isérois subissent rapidement et Adrien Monfray concède un penalty logique transformé par Jessy Pi (17, 1-0). La suite est très difficile à regarder, à l'image de l'erreur monumentale de Brice Maubleu qui envoie une relance à la main dans ses propres filets (19, 2-0)... Une action qui devrait aisément avoir sa place dans le bêtisier de la saison 2019-2020. Comme rien ne semble aller à Grenoble, Charles Pickel pense réduire l'écart de la tête sur un coup de pied arrêté de Jessy Benet. Mais le corps arbitral refuse le but, pour un probable hors-jeu passif de Pierre Gibaud. En fin de rencontre, Benet manquera le cadre de Rémy Riou sur un nouveau penalty. Un match à oublier pour les Grenoblois, et vite., comme le nombre de buts inscrits par le Stade Malherbe de Caen depuis deux journées. Mieux vaut tard que jamais. En revanche, 10/10 pour la déclaration d'Hinschberger qui évoque un «» organisé par son équipe.