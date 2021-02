Troyes et Toulouse se renvoient la balle, le HAC domine le PFC

Statut quo en haut du classement. Au terme d’un match digne de la Ligue 1, le TFC et l’ESTAC se sont rendus coups sur coups jusqu'à la fin, avant de finalement se partager les points. Après avoir pris le bouillon dans les premiers instants du match, le TFC a fait baisser la température au stade de l’Aube. Sur un ballon récupéré dans la partie de terrain toulousaine, Brecht Dejaegere lance dans la profondeur Amine Adli, qui ajuste parfaitement Gauthier Gallon. Un coup de génie alors que l’ESTAC domine dans tous les secteurs de jeu. Bien décidée à ne pas lâcher son trône, l’équipe de Laurent Battles réagit directement au retour des vestiaires. Maxime Dupé, qui avait fait le taff au cours du premier acte, ne peut rien sur la tête smashée de Tristan Dingomé. La fin du match est complètement débridée, les deux portiers enchaînent les parades ahurissantes, Steven Moreira se craque complètement seul devant le but (66) et Dupé, homme du match, a la main ferme devant Umut Bozok (90+2). Le suspens reste entier pour le titre de champion.Pas encore étincelant mais plus enthousiasmant que son adversaire du jour, le HAC renoue avec la victoire après une série de six matchs sans victoire. Après avoir pris le match par le bon bout, les Havrais trouvent logiquement le chemin des filets par l’intermédiaire de Jamal Thiaré. Sur un bon centre de Nabil Alioui, l’attaquant sénégalais se glisse entre les deux défenseurs centraux et place un coup de tête victorieux. Menés et malgré la possession de balle, les Parisiens se tournent les pouces avec un seul tir en quarante-cinq minutes. Toujours aussi mollassonne dans le second acte, l’équipe de René Girard est décidément bien ennuyante. Le HAC est d’ailleurs proche du break mais Thiaré (59), puis Bamba (66), pêchent dans la finition. Alors qu’il avait besoin de points pour ne pas être distancé par le top 5, le PFC cale encore et n’entrevoit toujours pas d’éclaircie.