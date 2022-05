Tottenham vient à bout de Burnley et met la pression à Arsenal

Tottenham (3-4-2-1) : Lloris - Davies, Dier, Sánchez - Sessegnon, Højbjerg, Bentancur, Emerson (Rodon, 90e) - Son, Lucas (Kulusevski, 79e) - Kane. Entraîneur : Antonio Conte.

Burnley (5-3-2) : Pope - Roberts, Long, Collins, Lowton (Lennon, 78e), Taylor - Brownhill, Cork, McNeil - Cornet, Barnes (Weghorst, 78e). Entraîneur : Mike Jackson.

Au Spurs' Stadium ce dimanche après-midi, Tottenham s'est poussivement imposé devant Burnley (1-0) pour retrouver la quatrième place et mettre la pression sur Arsenal.Dans une partie ennuyeuse et fermée, comme souvent en cette fin de saison de Premier League, lesn'ont jamais su se mettre réellement en avant. La seule tête placée mais captée par Nick Pope d'Harry Kane, a ainsi été la seule éclaircie de cette léthargie collective (13). En face, c'est Maxwel Cornet, parti dans le dos de la défense mais légèrement excentré, qui a buté sur Hugo Lloris, d'une frappe croisée (28). À quelques minutes de la pause, Kane s'est de nouveau retrouvé en situation de but, servi en retrait par Lucas, mais la reprise de l'attaquant n'a pas trouvé le cadre (45+3). De quoi chauffer les langues des supporters londoniens, déçus du spectacle et peu avares en sifflets à l'encontre de leur équipe, durant près de 45 minutes. Il aura alors fallu l'intervention de messieurs Kevin Friend et Stuart Attwell, dans le camion VAR, pour indiquer une faute de main dans la surface d'Ashley Barnes à la suite d'une volée de Davinson Sánchez. Un penalty (évidemment) transformé par KaneDominateurs sans pour autant pousser au retour des vestiaires, les hommes d'Antonio Conte se seront même faits peur. La faute à Barnes, revanchard, venu allumer Lloris de loin et fracasser le poteau droit du Français(62). Une alerte, que Son Heung-min a tenté d'éteindre en reprenant du gauche et sans contrôle la remise en retrait de Ryan Sessegnon, obligeant Nick Pope à un bel arrêt (65). Sans intensité jusqu'au coup de sifflet final et avec despeu inspirés, cette rencontre s'est ainsi soldée par ce succès étriqué mais précieux desEn attendant le déplacement d'Arsenal à Newcastle ce lundi, et à une journée du terme, Tottenham est donc en Ligue des champions. Le duel à distance prévu samedi prochain s'annonce déjà énorme.