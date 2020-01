Tosun prêté à Crystal Palace

Done deal Cenk Tosun has joined Crystal Palace on loan from Everton.Read more: https://t.co/OTcEOpHFH4 pic.twitter.com/0iuYUAX9FD — BBC Sport (@BBCSport) January 10, 2020

CA

Piège de Crystal pour Cenk Tosun ?L'attaquant Cenk Tosun vient de s'engager, ce vendredi, avec Crystal Palace par le biais d'un prêt jusqu'en fin de saison, sans option d'achat. Il hérite d'ores et déjà du numéro 20.Barré notamment par Richalison et Dominic Calvert-Lewin, l'attaquant de 28 ans n'est apparu qu'à cinq reprises en Premier League pour un but lors de la saison 2019-2020. Encore sous contrat jusqu'en juin 2022 avec les, il va tenter de rebondir sous les ordres de de Roy Hodgson.Tosun parti pour être rayonnant ?