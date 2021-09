Top 16 : Quadruplés en Ligue des champions

Ce mercredi soir, Sébastien Haller a inscrit quatre buts sur la pelouse du Sporting. Ils sont désormais 15, depuis l’instauration de la formule moderne de la C1 en 1992, à avoir inscrit un quadruplé, Lewandowski en ayant inscrit deux. Retour en images.

1. Marco van Basten

Vidéo

2. Simone Inzaghi

Vidéo

3. Dado Pršo

Vidéo

4. Ruud van Nistelrooy

5. Andrei Shevchenko

Vidéo

6. Lionel Messi

Vidéo

7. Bafétimbi Gomis

Vidéo

8. Mario Gómez

Vidéo

9. Robert Lewandowski

Vidéo

10. Zlatan Ibrahimović

Vidéo

11. Cristiano Ronaldo

Vidéo

12. Serge Gnabry

Vidéo

13. Robert Lewandowski

Vidéo

14. Josip Iličić

Vidéo

15. Olivier Giroud

Vidéo

16. Sébastien Haller

Vidéo

En chiffres



3. Le Bayern Munich est le club dont les joueurs ont inscrit le plus de quadruplés. Trois, exactement : Gómez en 2012, Gnabry et Lewandowski en 2019.

2. Robert Lewandowski est le seul joueur à avoir inscrit deux quadruplés, qui plus est avec deux maillots différents. Néanmoins, Leo Messi fait mieux, puisqu'il a, lui, inscrit un quadruplé et un quintuplé.

1. Un autre joueur a également inscrit un quintuplé en C1 : Luiz Adriano, lors du BATE Borisov-Shakhtar (0-7) en 2014.

3. Cocorico ! Avec trois joueurs (Gomis, Giroud et, désormais, Haller), la France est le pays le mieux représenté dans ce classement des quadruplés en C1. Suivent l’Allemagne et les Pays-Bas, avec deux représentants.

Par Éric Maggiori

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

À jamais le premier. Lors de la première journée des phases de poules, Milan, vainqueur de la compétition en 1989 et 1990, roule sur Göteborg. Ballon d’or en 1988 et 1989, Marco van Basten prouve qu’il en a encore sous la semelle, en devenant le premier joueur à inscrire un quadruplé. Et il le fait avec la manière : une frappe du gauche en lucarne, un penalty, une bicyclette, et un but de renard après avoir dribblé le gardien. C’est ce Milan-là que Marseille battra quelques mois plus tard, en finale...Marseille, justement. De retour en Ligue des champions après avoir perdu la finale de la Coupe UEFA la saison précédente contre Parme, l’OM va à nouveau se faire étriller par un club italien. Les Marseillais se font démolir par la Lazio, avec un Simone Inzaghi de gala. L’actuel coach de l’Inter plante ce jour-là quatre buts, et se permet même le luxe de rater un penalty. Stéphane Porato en fait encore des cauchemars.Lors de la formidable épopée qui mènera l’AS Monaco en finale de Ligue des champions, il y a évidemment ce match de poule mythique face à La Corogne. 11 buts inscrits en tout, dont 4 par le charismatique Dado Pršo. Dans l’ordre : deux coups de casque, un plat du pied dans le but vide, et une frappe de mule dans la surface. Et le plus beau, dans cette histoire, c’est que le Croate fêtait ce jour-là son anniversaire. Quel cadeau.Si Marco van Basten l’avait fait, alors Ruud van Nistelrooy ne pouvait pas ne pas en être. Face au Sparta Prague, le buteur néerlandais s’offre un quadruplé même si, ironie, le plus beau but de la soirée est inscrit par le Sparta. Ruud, lui, se contente de quatre buts inscrits dans la surface, dont un hors-jeu. Ah, ce bon vieux temps sans la VAR, où l'on pouvait gruger sans se faire choper.Si Marco van Basten l’avait fait, alors Andrei Shevchenko ne pouvait pas ne pas en être. Digne héritier de Marco sur le front de l’attaque milanaise, le tsar Andrei attend sa sixième saison avec lespour, enfin, réaliser un « poker » en Ligue des champions. Et l’histoire est assez folle : au mois de mai, à Istanbul, lesperdent face à Liverpool la plus invraisemblable finale de Ligue des champions, avec Shevchenko qui loupe son penalty lors de la séance de tirs au but. Quelques mois plus tard, c’est à nouveau à Istanbul, pour un match de poule face au Fener, que Sheva plante son quadruplé. On appelle çaEn avril, ne te découvre pas d’un fil. Voilà le conseil qu’aurait dû appliquer la défense d’Arsenal, avant ce quart de finale face au Barça. Sauf que même sans trop se découvrir, lesont pris froid face à la tornade Messi. Une soirée où l’Argentin était tout simplement inarrêtable, peut-être l’un des matchs les plus aboutis de sa carrière. Frappe en lucarne, ballon piqué, frappe entre les jambes... Leo a tout fait à ce pauvre Almunia.Un exploit, au beau milieu du match de tous les doutes. C’est celui de Bafé Gomis, auteur d’un quadruplé sur la pelouse du Dinamo Zagreb. Un match qui, dix ans après, reste encore entouré de mystère. Alors que le score est de 1-1 à la pause (but de Gomis, qui pousse à un centimètre des cages un centre contré), Lyon doit marquer cinq fois pour espérer se qualifier pour les huitièmes. Les Lyonnais vont faire encore mieux en marquant six autres buts, dont trois de Bafé. Qui aurait pu ajouter une cinquième sucrerie, avec cette volée acrobatique sur le poteau.Stupeur en Suisse. Lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions, le Bayern Munich (futur finaliste) s’incline 1-0 sur la pelouse du FC Bâle. Fallait pas nous les énerver... Au retour, un ouragan bavarois s’abat sur les Bâlois avec, à la baguette, un Mario Gómez déchaîné, auteur d’un quadruplé. Robben et Müller ouvrent le bal, puis Super Mario se charge du reste. À noter les deux caviars de Franck Ribéry sur les troisième et quatrième pions de Gómez. Des bonbecs.Le jour où Robert Lewandowski a explosé à la face du monde. En cette demi-finale aller de Ligue des champions, le buteur de Dortmund va faire vivre un cauchemar aux défenseurs madrilènes. Toujours au bon endroit, toujours dans les bons coups, il éclipse, le temps d’une soirée, Cristiano Ronaldo. Son troisième but, sur lequel il s’amène le ballon avec la semelle, avant de fusiller le gardien, est une pure merveille.Zlatan Ibrahimović est, à ce jour, le seul joueur parisien à avoir inscrit deux quadruplés pour le club parisien, dont un en Ligue des champions. C'était en 2013, en phase de poules face à Anderlecht. Une soirée où le Suédois avait été monstrueux, à l'image de cette reprise de volée monumentale qui avait cassé les filets de Kaminski. Une soirée, aussi, au cours de laquelle Gregory van der Wiel avait offert deux passes décisives au Z. Assurément une autre époque.Il était le grand absent de cette liste. Mais Cristiano Ronaldo ne pouvait pas manquer à l’appel. Alors, lors d’un dernier match de poule comptant pour du beurre, puisque le Real était déjà assuré de la première place, les Madrilènes vont soigner leurs stats. Benzema plante trois buts, Ronaldo quatre, et le Real termine la rencontre avec... 32 tirs. CR7 devient ce jour-là, par la même occasion, le premier joueur à atteindre la barre des 10 buts inscrits en phase de poules de C1.En l’espace de deux mois, deux joueurs du Bayern Munich vont inscrire un quadruplé en Ligue des champions. Le premier à s’y coller, c’est Serge Gnabry, sur la pelouse de Tottenham. À la mi-temps, le score est pourtant de 2-1 pour les Bavarois, et Gnabry n’a pas encore marqué. Mais en l’espace de 36 minutes, de la 53à la 88, il va envoyer quatre frappes que Lloris ira chercher au fond de ses filets. Inutile de préciser que Lewandowski a participé à la fête, en inscrivant un doublé.Le deuxième Munichois à inscrire un quadruplé en cette phase de poules 2019, c’est donc Roberto Lewandowski. Sa victime du jour se nomme l'Étoile rouge. À la manière de ce qu’il avait fait face à Wolfsburg en championnat, avec un quintuplé en l’espace de 9 minutes, le Polonais va briser la défense serbe en seulement 14 minutes. 53, 60, 64, 68: et voilà comment l’on passe d’un 1-0 plutôt serré à un 5-0 net et sans bavure. Et Lewy de devenir le premier joueur à inscrire deux quadruplés en C1. Même si techniquement, Leo Messi l’a fait aussi, sauf que son deuxième quadruplé (face à Leverkusen) s’est finalement transformé en quintuplé.Dans un monde qui s’apprêtait à se confiner, l’UEFA a eu la belle idée de disputer tout de même un huitième de finale retour de Ligue des champions. Pandémie ou non, Josip Iličić s’en fout : sur la pelouse du FC Valence, il s’offre un quadruplé qui envoie laen quarts. Les quatre sont inscrits du pied gauche, d’abord deux penaltys, puis une frappe à ras de terre, et une autre sous la barre. Le Slovène ne disputera néanmoins pas le quart face au PSG, à cause d’une dépression qui le tiendra éloigné des terrains jusqu’en octobre 2020.Oui, dans le parcours qui a amené Chelsea à remporter sa deuxième Ligue des champions, il y a, en phase de poules, un quadruplé d’un Français. Avec un affreux maillot rose et bleu, Chelsea vient en effet s’imposer 4-0 sur la pelouse du FC Séville, avec quatre caramels d’Olivier Giroud. Et on parle là d’un quadruplé parfait : un du pied gauche, un du pied droit, un de la tête, et un penalty (du gauche). Il a mis un quadruplé en C1, Benzema ?S’il n’est « que » le 15joueur de l’histoire à inscrire un quadruplé en Ligue des champions, Sébastien Haller s’est tout de même offert un petit record personnel. Il est en effet le premier joueur à avoir planté un quadruplé... pour son tout premier match de Ligue des champions ! Pendant quinze jours, Sébastien Haller peut donc se vanter de tourner à