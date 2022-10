Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (430-421)

#429: Éric Edwige

Avant d'être le nom du volatile porte-bonheur du plus célèbre des sorciers, Edwige a d'abord été celui d'un brillant joueur du SCO, pilier du club pendant une bonne dizaine d'années (pour plus de 360 matchs), qui a fait plusieurs fois l'ascenseur, mais aussi squatté le top 5 de D1 (quatrième, cinquième puis quatrième entre 1971-1972 et 1973-1974) avec la formation du Maine-et-Loire, lui qui venait de Mutzig en troisième division. « Pour moi, c’était un amusement le football. Je ne voulais pas partir (de Guyane). Je ne pensais même pas à devenir professionnel. Aucun Guyanais ne l’était, j’allais devenir le premier » , expliquait, dans les colonnes du Courrier de l'Ouest, celui qui a donc fait office de pionnier pour son territoire. Forcément, cela n'a pas été de tout repos : « J’étais le plus jeune et un joueur de couleur. Cela dit, je n’ai pas souffert de racisme à Angers. Hormis les adversaires qui me disaient : retourne sur ton cocotier. Mais moi ça me motivait. » Attaquant ou numéro 10, il avait notamment été le héros angevin, un jour de déplacement au stade du Ray de Nice le 20 septembre 1972, signant un superbe triplé pour placer son équipe à la première place du championnat.

« C’était une belle revanche, rembobinait-il également pour le quotidien local. Trois jours avant, j’avais été sifflé par le public de Jean-Bouin. Je suis sorti vexé et je suis parti. Je voulais arrêter le football. L’entraîneur (Ladislas Nagy) est venu chez moi à minuit. Nous avons beaucoup discuté. Et à la fin, je lui dis, je viens à Nice si je suis titulaire. J’ai beaucoup ruminé dans le train, sur les critiques des journaux. À Nice, j’ai vu le milieu niçois Jean-Noël Huck et je lui ai dit ce soir vous allez prendre cher car je suis fâché. » Et s'il a fait toute sa carrière en D1 au même endroit (avant de terminer à Montpellier et Béziers dans les divisions inférieures), signant 65 pions en 263 rencontres dans l'élite, c'est aussi par contrainte, à une époque où Jean-Marc Bosman venait à peine de naître : « Tu signais dans un club à vie. Si les dirigeants voulaient te garder, tu n’avais pas le choix, tu devais rester. Nous avons fait des grèves, nous sommes montés sur Paris pour changer ce système et si aujourd’hui cela a bien évolué c’est grâce à ces années. » Définitivement au commencement.