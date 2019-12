Top 100 : les équipes mémorables de la décennie (de 20 à 11)

#12: Islande 2016

Islande 2016, tube de l'Euro 2016

#13: City 2017-2019 #11: Bilbao 2011-12

Cet été l’Islande a vécu sa folle aventure. Même ceux qui détestent le sport, des académiciens pénibles aux féministes anti-football ont peint leur visage en bleu, rouge et blanc. Dans cette saga islandaise, tout était si spécial, il y avait de la magie dans l’air et de l’amour dans l’équipe. Après chaque match, les supporters Islandais restaient plus d’une demi heure en tribune en chantant. Et au milieu de ça, notre puissant capitaine, Aron Gunnarsson conduisait son équipe vers le kop. Il levait ses mains comme le chef d’un orchestre de 10 000 personnes et le stade devenait silencieux pendant une seconde, avant que ne retentisse, notre sacro-saint cri viking. C’était peut-être le moment d’unité nationale le plus fort qu’il m’ait été donné de voir.. Après le match contre les Anglais, Reykjavik est devenue folle, les gens dansaient dans la rue en cette belle et brillante nuit d’été. Même la température s’est maintenue au dessus de 10 degrés après minuit. Voir les visages abattus de Rooney, Kane, Vardy et Sturridge, ces mecs qui sont chaque semaine dans nos salons, nos amis du canapé comme nous les appelons, nous a donné un sentiment mixte empreint de fierté et de mauvaise conscience : c’était comme si nous avions fait pleurer nos animaux de compagnie.Puis nous nous sommes crashés, sous les coups de Pogba, Payet et Giroud. Pour nous c’était une fin Islandaise classique à une superbe saga. De celles que nous connaissons par cœur. L’histoire est toujours la même. D’abord nous nous battons, ensuite les choses s’améliorent jusqu’à ce que l’on atteigne l’extase et et que nous devenions « les meilleurs du monde » . Un sentiment dont nous profitons généralement pendant une semaine avant la catastrophe. Il suffit de se souvenir de l’âge d’or du hareng ou des années du boom financier, où nous avons été les gens les plus riches du monde pendant une semaine. Et puis la crise de 2008 a explosé. Notre histoire est pleine d’aventures optimistes qui se terminent par un uppercut en pleine face. Mais cette fois, c’était différent. Quand les joueurs sont revenus à la maison, qu’ils ont paradé dans Reykjavik dans un bus à impériale , puis qu’ils sont montés sur la scène où sur grand écran nous les avions vu sortir les Anglais et inscrire deux buts face à la France, l’amour et la fierté ont atteint leur climax. L’équipe d’Islande nous a offert l’été de nos vies. (Halldorsson - Saevarsson, Arnason, R.Sigurdsson, Skulason - Bjarnason, G.Sigurdsson, Gunnarsson, Gudmundsson - Sigthorsson, Bodvarsson