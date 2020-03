Top 100 : Coups francs de légende (de 60 à 51)

#58: Paul Gascoigne - 1991

Tottenham-Arsenal (3-1), FA Cup, 14 avril 1991

Gazza et le but, c’est d’abord 1996, année de la création de son bijou contre l’Écosse. Mais Gazza et le but, c’est aussi une praline, une vraie, lâchée au même endroit, cinq ans plus tôt, avec le maillot de Tottenham sur les épaules. Au lendemain d’un mondial 1990 terminé dans les larmes, Paul Gascoigne vit probablement la saison la plus accomplie de sa carrière chez les. Si bien que le 14 avril 1991, Tottenham se retrouve en demi-finale de la FA Cup face à Arsenal et tient ainsi l’opportunité de disputer sa première finale dans la compétition depuis sa défaite en 1987 face à Coventry. Alors, Gazza ne tremble pas et saute sur l’occasion : à la cinquième minute de la rencontre, l’international anglais s’élance des trente mètres et allume la lucarne gauche de David Seaman. Il y a des jours pour briller et des manières pour ouvrir le score, Gascoigne sait tout ça et va permettre à Tottenham de se lancer parfaitement vers une brillante victoire (3-1), qui sera suivie d’une victoire en finale face à Nottingham Forest. De cette finale, Gazza sortira en larmes, victime d’une déchirure des ligaments croisés en essayant de se payer Gary Charles. Putain de destin.