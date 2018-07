Top 10 : Buts du premier tour

Après un premier tour riche en émotions, voici un classement des plus beaux buts de la phase de groupes de la Coupe du monde 2018 depuis son démarrage le 14 juin dernier. Un florilège pour le plaisir des yeux.

373

10 - Nacho Fernández

Espagne 3-3 Portugal

Vidéo

9 - Ahmed Musa

Nigeria 2-0 Islande

Vidéo

8 - Cristiano Ronaldo

Espagne 3-3 Portugal

Vidéo

7 - Luka Modrić

Argentine 0-3 Croatie

Vidéo

6 - Eden Hazard

Belgique 5-2 Tunisie

Vidéo

5 - Toni Kroos

Allemagne 2-1 Suède

Vidéo

4 - Dries Mertens

Belgique 3-0 Panama

Vidéo

3 - Philippe Coutinho

Brésil 1-1 Suisse

Vidéo

2 - Granit Xhaka

Serbie-Suisse 1-2

Vidéo

1 - Ricardo Quaresma

Portugal 1-1 Iran

Vidéo

Par Kévin Charnay et Antoine Donnarieix

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sur le coup, Rui Patrício a vraiment plongé pour la photo. Alors que son équipe vient tout juste d’égaliser à 2-2 contre la machine CR7, Nacho profite d’une nouvelle possession espagnole pour armer une demi-volée à l’entrée de la surface. Frappée avec l’extérieur de son pied droit, la balle tourne sur elle-même et prend un effet rétro pour revenir vers le but portugais. Résultat ? Un poteau rentrant imparable.De la finesse et de la puissance à la fois. Contre l’Islande, au retour des vestiaires, Ahmed Musa arrive avec du feu dans les jambes. Sur un centre fort de Victor Moses , il sort un contrôle incroyable et enchaîne avec une demi-volée laser sous la barre. Quelques minutes plus tard, il plante un autre superbe pion, en solo. Et le voilà meilleur buteur de l’histoire du Nigeria en Coupe du monde.L’Espagne voulait montrer sa grandeur à CR7 ? Elle aurait mieux fait de se taire. Déjà auteur d’un doublé pour son premier match dans cette Coupe du monde, le quintuple Ballon d’or obtient un coup franc à l’entrée de la surface, deux minutes avant la fin du temps réglementaire. Laisser le ballon à Raphaël Guerreiro ? Très peu pour Cristiano : sonpasse au-dessus du mur et attrape la lucarne d’un David de Gea scotché sur sa ligne. Dejan Lovren dit un peu n’importe quoi sachant que le dernier lauréat allemand remonte à 1996 et le dernier lauréat espagnol à 1960, mais on comprend ce qu’il veut dire. Et surtout, quand on assiste à de tels bijoux, on peut en perdre ses moyens. Face à l’Argentine, Luka Modrić se retrouve aux 25 mètres, fait deux feintes avant de se remettre sur son pied droit, et dépose une frappe enroulée toute soyeuse. Sauvez Willy.Capitaine des Diables rouges pour ce Mondial, Eden Hazard peut rêver de soulever le trophée en cas de victoire en finale le 15 juillet prochain à Moscou. En attendant d’arriver à ce stade de la compétition, le leader belge s’est mis en jambes à l’aide d’un doublé face à la Tunisie. Son deuxième but, une frappe dans le but vide après avoir mystifié le malheureux Farouk Ben Mustapha d’un dribble aérien, démontre toute sa détermination. Reste maintenant à faire pareil contre le Brésil ou l’Espagne...Malgré la désillusion après son élimination dès la phase de poules, les Allemands auront tout de même eu une belle émotion à se mettre sous la dent pendant ce Mondial. Un coup de sifflet à la 95minute lors du deuxième match contre la Suède et Toni Kroos s’empare du ballon. Coup franc. Une petite passe pour Reus qui stoppe la balle, et la frappe dans un angle fermé est partie. Lucarne opposée, victoire décrochée. Merci, au revoir.Voilà comment sortir avec brio son équipe nationale du ridicule. Tenue en échec par le Panama pendant 46 minutes de jeu, la Belgique ouvre le score grâce à Dries Mertens . Et de quelle manière ! À l’instinct, le Napolitain envoie une splendide reprise de volée dans le petit filet d’un Jaime Penedo jusque-là impérial. De quoi rassurer tout un pays.On attendait Neymar . Mais le grand homme du Brésil, c’est bel et bien Philippe Coutinho en ce début de Coupe du monde. Contre la Suisse, pour l’entrée des siens dans la compétition, le Petit Couteau a besoin de deux touches de balle pour régaler tout le monde sur un renvoi de la défense adverse. Un contrôle, et une énorme frappe enroulée qui vient taper le poteau opposé avant de rentrer.Le signe de l’aigle bicéphale avec les mains et une belle langue tirée. Voilà comment Granit Xhaka , Suisse d’origine kosovare et albanaise, célèbre son but contre la Serbie. Ce qui est dommage, c’est qu’on en oublie presque la beauté de ce but. Après une frappe contrée de Shaqiri, le ballon lui revient lentement dans les pieds aux 25 mètres. Et là, c’est la sacoche. La patate. La minasse. La chiche. La praline. Le gardien serbe ne bouge même pas.C’était un match chiant comme la mort, puis Ricardo Quaresma est arrivé pour offrir au monde ce qu’il possède de plus beau : sa fameuse. Depuis l’extérieur de la surface iranienne, l’ailier portugais claque un extérieur du pied somptueux, direction la lucarne d’ Alireza Beiranvand . Un instant plaisir à garder au fond de sa mémoire afin de se rappeler que le football reste avant tout une histoire de sentiments. Aleksandar Kolarov pour son coup franc « à la Siniša Mihajlović » contre le Costa Rica, Denis Cheryshev pour ses deux buts contre l’Arabie saoudite, Ante Rebić pour avoir crucifié Willy Caballero Iago Aspas pour sacontre le Maroc et Florian Thauvin pour son triplé contre les U19 du Spartak Moscou.