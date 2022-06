Tactique : Nkunku, label de juin

Titularisé pour la deuxième fois chez les Bleus dans la foulée d’une entrée en jeu convaincante face au Danemark, l’attaquant de Leipzig a marqué de nouveaux points lors du nul de l’équipe de France à Split (1-1), tout en ouvrant un début de débat sur sa place dans la machine bleue à quelques mois du Mondial.

« Il se sacrifie pour l'équipe »

Placé à l’avant du 4-4-2 bleu aux côtés de Wissam Ben Yedder, Christopher Nkunku a eu une première mission clé sur le gazon du Poljud : limiter l’influence de Marcelo Brozović.





Ainsi, lorsque l’équipe de France sortait presser dès la première passe latéral déclenchée, Nkunku adaptait ses mouvements à ceux de Ben Yedder pour ne jamais libérer le cerveau croate derrière la première ligne de pression des Bleus.





On l’a également vu venir récupérer quelques ballons dans d’autres zones, comme ici dans les pieds de Modrić.

Alors que Kovačić et Modrić se sont focalisés sur la gestion de Tchouaméni et Guendouzi, Brozović, lui, s’est souvent retrouvé à gérer Rabiot à sa droite et Nkunku, qui a progressivement décroché, à sa gauche.





C’est notamment dans cette zone que le joueur de Leipzig a été touché par Saliba à la fin du premier quart d’heure...





... et qu’il a pu, grâce à la qualité de son contrôle orienté, accélérer ensuite le jeu français.





C’est aussi là qu’il a été trouvé de nouveau en fin de première période après une première séquence à trois dans le camp français...





... touché par Guendouzi dans le dos de Brozović, Nkunku va ensuite pouvoir temporiser...





... jouer avec l’orientation du corps de Vida et attendre le bon moment pour exploiter l’appel de Diaby...





... parfaitement servi, l’ailier de Leverkusen va ensuite buté sur Livaković.

Par Maxime Brigand, à Split

Christopher Nkunku traîne une réputation de joueur à part, de type gâté par la nature, de mec qui aurait, à la naissance, vu un cadeau rare lui tomber dans les mains pour pouvoir briller, des années plus tard, avec un short et des crampons. Mais quel est ce cadeau ? Éclairage livré un jour par Juan Román Riquelme :Le gamin de Lagny-sur-Marne, 24 ans sous le capot, ne cavale sur les gazons d’Europe justement que pour ça : savoir avant et mieux que les autres., décryptait-il ainsi dans un entretien accordé à, au début du dernier mois de février.À ce petit jeu-là, Didier Deschamps est un veinard : son nouvel international, qui s’est enfilé 35 pions et 20 passes décisives toutes compétitions confondues avec Leizpig cette saison, brille dans tous les secteurs . À l’heure où le sélectionneur voit son caméléon historique - Antoine Griezmann - tirer la langue, l’affaire de l’émergence de l’ancien joueur du PSG, titularisé pour la deuxième fois de sa vie chez les Bleus lundi soir, à Split, ouvre forcément un début de débat sur la place à lui accorder au sein de la machine bleue. S’il est évidemment trop tôt pour envoyer au fond de la classe le joueur de l’Atlético, roi des astuces au Mondial 2018 dans son costume de chef équilibriste de la troupe championne du monde , une curiosité existe lorsque l'esquisse d'un trio offensif Mbappé-Benzema-Nkunku vient à s'immiscer dans les esprits.Tout d’abord car lors de la seconde période face au Danemark, où il a pris avec audace la suite de Kylian Mbappé, ou au cours des 90 minutes qu’il a eu à disputer en Croatie, Christopher Nkunku a offert à Didier Deschamps tout ce qu’il attend d’un membre de son trio offensif : sa capacité à évoluer dans plusieurs zones et à interpréter différents rôles, ses qualités de dynamiteur, sa science des appels - Nkunku excelle notamment par sa faculté à appuyer dans l’angle mort de ses victimes - mais aussi sa justesse dans le petit jeu combiné. Vendredi dernier, celui qui a dû apprendre lorsqu'il était ado à détecter les zones libres sur un terrain pour pouvoir exprimer son physique de crevette (1,57m pour 53 kilos à sa première apparition chez les U17 du PSG) avait marqué une première fois les esprits en offrant la palette variée de ses mouvements à l’animation offensive des Bleus et notamment à Karim Benzema. À Split, où l’équipe de France a été une nouvelle fois rattrapée en fin de match après 80 minutes plutôt cohérentes malgré un onze de départ passé au shaker, on l’a retrouvé dans ce registre, tout en n’oubliant pas de bosser sans ballon.S’il a laissé une fenêtre qui a laissé Brozović lancer Budimir sans conséquence en profondeur en début de match, Christopher Nkunku a été globalement très sérieux, mais c’est évidemment avec le ballon que le numéro 12 des Bleus, passé près de la civière sur un tacle de Vida, a avant tout fait mal à une Croatie repliée en 4-5-1, ce qui a vite fait apparaître une zone à exploiter pour des Tricolores revenus à un 4-4-2 lundi soir. À savoir : les flancs de Marcelo Brozović, que l’équipe de France aurait encore davantage pu matraquer si Adrien Rabiot n’avait pas trop décroché sur certaines séquences et si la paire Guendouzi-Tchouaméni avait été plus spontanée sur d’autres.Signalé de peu hors-jeu sur un but inscrit à la demi-heure de jeu, Nkunku, trouvé au début du mouvement par Digne sur une touche, a quand même été décisif sur le but de Rabiot et a placé une balle de 0-2 dans l’assiette d’Antoine Griezmann en fin de match. Interrogé il y a peu, son entraîneur en Allemagne, Domenico Tedesco, brossait le portrait de son joueur :Un offensif total, que Didier Deschamps risque d’exploiter au maximum sur la route du Qatar et sur les dunes que les Bleus visiteront à l’hiver. Avant d’être convoqué, Christopher Nkunku, qui vient de s’envoyer son 55e match toutes compétitions confondues de la saison et qui a la chance d’avoir toujours réussi à dribbler les pépins physiques (aucune chance là-dedans), avait prévenu :Après des débuts mitigés en mars, il a tenu parole et les deux derniers dîners du rassemblement devraient permettre de le voir un peu aux côtés de Benzema et Mbappé. C’est une curiosité, l’occasion de challenger un poil Griezmann, mais aussi une promesse dont la marge d’erreur semble minime : trois joueurs qui ne demandent qu’à échanger les zones et qui peuvent faire exploser n’importe quelle organisation sont faits pour se parler avec un ballon dans les pieds. Ainsi, d’autres cadeaux pourraient peut-être arriver.