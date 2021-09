Sur les rails, l'OM frustré par le Lokomotiv

Le Sampaoli Time s'est inversé. Sur la pelouse du Lokomotiv Moscou, l'OM a tout bien fait pendant quatre-vingt-huit minutes. Les Olympiens menaient 1-0, à 11 contre 10, jusqu'à ce qu'un missile russe sorti de nulle part vienne gâcher la fin de soirée olympienne.

Le commandant Guendouzi

Ünder, artificier en chef

Lokomotiv Moscou (4-4-2) : Marinato - Cerqueira, Magkeev, Jedvaj, Tiknizyan - Barinov, Kulikov (Maradishvili, 55e), Beka Beka (Silyanov, 63e) , Zhemaletdinov (Anjorin, 63e) - Smolov (Lisakovich, 73e), Kamano (Kerk, 73e). Entraîneur : Marko Nikolić.

Olympique de Marseille (3-4-3) : Lopez - Peres, Gonzalez, Saliba - Kamara, Guendouzi (Lirola, 81e), Rongier, Gerson (Gueye, 81e)- Ünder, Harit (Konrad de la Fuente, 55e), Dieng (Luis Henrique, 81e). Entraîneur : Jorge Sampaoli.

Par Adrien Hémard

Encore une campagne de Russie qui finit mal. Ultra-dominateurs à Moscou, et même en supériorité numérique pendant une grosse demi-heure, les Marseillais ont concédé un match nul rageant sur la pelouse du Lokomotiv Moscou. De quoi ruminer dans l’avion direction Marignane, car les hommes de Sampaoli se sont promenés face à des Russes inoffensifs, mais qui ont refait surface en toute fin de match grâce à un éclair d'Anjorin. Un vrai coup dur pour l’OM qui ramène certes un point de Russie, mais qui méritait plus. Frustrant, mais prometteur.Sur la pelouse du Lokomotiv, l’OM a vite attrapé le bon wagon : celui de l’équipe pas venue là pour subir, et qui veut imposer sa loi, quand bien même elle évolue à l’extérieur. Dès le coup d’envoi, on a donc retrouvé les Marseillais qu’on voit depuis le début de la saison en L1, mais qu’on n’a pas vus en Europe depuis des années : à savoir onze types assoiffés de ballons, qui pressent dans tous les sens. Très vite, l’OM a fait comme chez lui et posé ses crampons sur la table basse du Lokomotiv, acculé devant son but. Chez eux dans le camp moscovite, les Olympiens ne l’ont pas quitté pendant 45 minutes. On pensait alors l’OM sur les rails d’une soirée tranquille, mais problème : en l’absence de Payet et de La Fuente (sur le banc), les hommes de Sampaoli ont été incapables de prendre de vitesse les Cheminots. Seul Ünder a mis un peu de folie dans la surface, tout comme Guendouzi, qui a buté deux fois sur Guilherme (9, 27). En dehors d’une tête claquée de Saliba sur corner (38), l’OM a en vérité peu inquiété des Russes qui, eux, en deux incursions, ont fait trembler Pau Lopez et surtout son poteau sur une frappe lointaine de Smolov (30).Une alerte sans lendemain. Car tout aussi invaincus qu’ils soient en championnat, les Russes ont été éteints par l’OM, étouffés dans leur camp et privés de ballon. Et si la résistance de Moscou face aux assauts français n’est plus à prouver, le Lokomotiv a cette fois frisé la débâcle. Le Napoléon de l’OM ? William Saliba qui, en une passe, a transpercé toutes les lignes adverses. À bout de ce coup de canon : Ünder a chargé à pleine vitesse sur le pauvre Tiknizyan, qui concédait le penalty avant de recevoir son deuxième jaune de la soirée. Le penalty transformé par le snipeur turc toujours aussi précis (son quatrième pion de la saison), Marseille a repris sa marche sur Moscou, sans pour autant se lancer dans l’offensive à outrance. En supériorité numérique, et absolument pas inquiétés par le Lokomotiv (difficile de se faire un avis sur Pau Lopez, d’ailleurs), les Olympiens ont géré, sans briller, mais sans se faire peur. Jusqu’à l’éclair inattendu, sur une frappe lointaine d’Anjorin, la première des Russes dans ce second acte, qui passait sous un Pau Lopez surpris, comme nous tous. Un coup de massue sur les têtes olympiennes, même si Luis Henrique est passé tout près de remettre les choses dans l'ordre (91). L'OM ramène un nul au goût de défaite. Dommage.