Superligue, l'ennemi européen

Ce jeudi avait lieu la réunion annuelle du syndicat European Leagues, représentant l’ensemble des championnats européens. L’occasion, pour tous les participants, de rappeler leur opposition à la Superligue. Et entre les critiques ou les reproches, les conclusions ont eu le mérite d’être claires. Mais après les blâmes, il faudrait peut-être les actes. Or, on n’a pour l'instant pas vu grand-chose…

L’Europe contre le reste du monde

Si on ne veut plus de la Superligue, le football doit changer

Par Pierre Rondeau

Coorganisé avec la Liga Espagnole, le congrès de l’European Leagues, regroupant tous les championnats du continent, a été l’occasion pour les participants de dire tout le mal qu’ils pensaient de la Superligue et réitérer leur vœu de réguler ou moderniser le football européen. C’est Javier Tebas, le sulfureux président de la Liga, qui a ouvert l’événement avec un discours de 40 minutes très agité et mouvementé. Avec notamment des attaques directes contre Florentino Pérez, le président du Real Madrid, qu’il accuse de «» , et de Gianni Infantino. Selon Tebas, le président de la FIFA n’a en effet pas joué son rôle de leader du football international et a conduit, en sous-main, les motivations de la Superligue.» , a attaqué Tebas, qui a surtout précisé ses craintes quant à l’avenir du ballon rond en estimant que le projet de Superligue n’était pas mort, que «» vivait encore et pourrait rebondir très rapidement si rien n’était fait. Selon lui, les clubs et les championnats doivent s’unir et imposer un changement, vers plus de régulation et de partage, plus de transparence et de solidarité, sans rien en attendre de la FIFA qui n’a plus aucune crédibilité à ses yeux. Vers une première scission entre l’instance européenne et l’instance internationale ?On peut parfaitement l’imaginer puisqu’après le discours de Tebas, c’est Aleksander Čeferin qui s’est présenté via une vidéo enregistrée en amont. Le président de l’UEFA a remercié les clubs et les dirigeants présents de s’être opposés au projet de Superligue et d’avoir été à l’origine de sa disparition. Pour lui, «» . Sont venus ensuite des représentants de la Bundelisga, de la Premier League et de la Serie A (aucun membre de la LFP, en revanche…). Le français Ronan Evain, président de l’association européenne des supporters, est aussi intervenu sur l’estrade, rappelant l’effort fait par les fans contre la Superligue et estimant que «» .Globalement, tout le monde s’est dressé hermétiquement contre la Superligue et a appelé à une véritable refonte du football européen, «» . Tant au niveau de l’organisation économique, avec le vœu d’imposer un salary-cap européen et une réforme des modalités de redistribution des gains UEFA, plus solidaire et inclusive, jusqu’à la gouvernance. Sur ce volet, c’est le président de l’AS Saint-Étienne Bernard Caïazzo qui est intervenu, précisant que «» .La conférence a duré plus de trois heures, et a montré à quel point, face à un grand péril, les clubs et les championnats sont capables de se regrouper, de discuter et de s’unir pour être force de propositions. Reste maintenant à ce que celles-ci soient vraiment décidées et appliquées. Car rien n’a été fait pour l’instant, et la crise du coronavirus a déjà coûté plus de sept milliards d’euros au football européen. Malgré ces pertes, aucune réforme n’a été votée, aucune mesure n’a été prise non plus et le sentiment que les dirigeants européens attendent seulement que tout revienne comme avant prédomine.Rappelons seulement que le Real Madrid, la Juventus et le Barca n’ont toujours pas abandonné le projet, que des procédures judiciaires sont toujours en cours et que le droit pourrait parfaitement légitimer et autoriser une telle compétition. Comme l’a affirmé Javier Tebas, «» . Bref, l'ennemi numéro un est toujours européen.