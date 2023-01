Supercoupe : le Barça se débarrasse du Betis et rejoint le Real en finale

?? Robert Lewandowski ouvre le score en deux temps après un service d'Ousmane Dembélé !Suivez la rencontre en direct > https://t.co/Q8odF7gvWs#lequipeFOOT #BetisBarca pic.twitter.com/EzFDPY9E1f — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 12, 2023

Betis (4-2-3-1) : Bravo - Miranda, Felipe, Pezzella, Ruibal (Sabaly, 79e) - Rodríguez (Jimenez, 82e), Canales (Carvalho, 45e) - Rodri (Guardado, 86e), Fekir (Moron, 101e), L.Henrique - Iglesias (José, 67e). Entraîneur : Manuel Pellegrini.



Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Alba (Alonso, 79e), Koundé, Araujo, S.Roberto (Christensen, 79e) - F.De Jong (Busquets, 63e), Pedri, Gavi (Kessié, 96e) - Raphinha (Fati, 87e), Dembélé (Torres, 63e), Lewandowski. Entraîneur : Xavi.

Au stade international du Roi-Fahd (Arabie saoudite) ce jeudi, le FC Barcelone a dû attendre les tirs au but pour se défaire du Betis en demi-finales de la Supercoupe d'Espagne (2-2/2-4 TAB).Confiants d'entrée, lesn'ont pas tardé à se montrer dangereux dans cette rencontre, à l'image de la talonnade manquée de Lewandowski (11). Mais une passe en retrait totalement loupée de Koundé a failli profiter aux. Après avoir passé Ter Stegen, Fekir est rattrapépar Araujo (22). La rencontre s'emballe, et les hommes de Pellegrini pensent prendre l'avantage grâce à une magnifique tête de Pezzella . Mais le défenseur bute sur un excellent Ter Stegen qui détourne cette tentative d'un arrêt réflexe (31). C'est finalement le Barça qui va faire la course en tête. À la suite d'un long ballon de Gavi, Dembélé percute côté gauche. L'international français enrhume Ruibal avant de déposer le cuir dans les pieds de Lewandowski, qui ne tremble pas. Juste avant la fin du premier acte, le portier barcelonais a effectué un double arrêt salvateur sur des tentatives de Sánchez et Henrique (45).Au retour des vestiaires, les hommes de Xavi ont géré tranquillement leur avance. Dembélé, pas rassasié, a assuré le spectacle en se permettant quelques sucreries (petits ponts, crochets). Avant d'être remplacé, l'ailier gauche est même tout près d'aggraver le score, mais Bravo, vigilant, a dévié le ballon en corner (62). Endormis jusque-là, lesont recollé au score. Après un petit festival d'Henrique, Fekir a récupéré le ballon avant de tromper Ter Stegen . Le Barça pense pouvoir éviter la prolongation, mais la frappe de Fati a été parfaitement détournée par Bravo (90+2). L'international espagnol se rattrapera quelques minutes plus tard. Sur un coup franc dévié d'Alonso, Fati a pensé mettre fin aux espoirs du Betis grâce à une belle reprise de volée . Mais c'était compter sans la magnifique talonnade de Moron qui rebat totalement les cartes de cette rencontrequi se terminera aux tirs au but. Grâce à deux arrêts de la muraille Ter Stegen, c'est bien Barcelone qui affrontera dimanche le Real Madrid en finale.En route pour une 14Supercoupe d'Espagne ?