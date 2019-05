Suivez le multiplex de la dernière journée de Ligue 1

Remballez vos séries à dragons et à reine perruquée, le final de cette saison de Ligue 1 sera forcément réussi. Tant pis si le suspense concerne surtout la place de barragiste, on devrait avoir notre lot d'émotions et de golazo. Dracarys !

Par Mathieu Rollinger

On aura aussi quelques jolis adieux ce soir, avec certainement une belle bise à Romain Danzé à Rennes . Pour ce qui est probablement sa dernière le Ligue 1 avec Guingamp , ce forçat de Kerbrat ne sera même pas sur le pré. Pauvre Tof.Bon, vous êtes comment par chez vous ? On se laisse tenter par un petit stress du bas de tableau, où on est juste là par tradition ? Personnellement, le sort de Fabien Mercadal et celui de Flo Balmont me concerne.Montez sur mon dos, je vous emmène à la grande kermesse de fin d'année de la Ligue 1. Nos regards seront forcément tournés du côté de Caen Amiens (et un peu Monaco ), ceux-là n'étant pas encore assurés de rempiler dans l'élite la saison prochaine. Mais sur tout les terrains, c'est l'heure des grandes embrassades, des derniers coucous, voire des ultimes coups de balai. Profitons de tout ça, on ne sait pas de quoi demain sera fait.