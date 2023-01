En direct : OM-Hyères (0-0)

Au stade Francis Turcan de Martigues, l'OM espère rallier les seizièmes de finale de la Coupe de France. Pour cela, il faudra remporter un derby face au Hyères 83 Football Club présidé par Mourad Boudjellal. Vous venez suivre ça avec nous ?

15' : CARTON ROUGE POUR ERIC BAILLY ! Faute insensé du défenseur marseillais pour un high-kick sur N'Diaye qui partait en contre suite à un coup franc dangereux... N'Diaye va d'ailleurs sortir visiblement, mais ce coup de pied sur la poitrine c'est très, très dangereux. L'OM VA JOUER A 10.

1' : C'EST PARTI !

Marseille (3-4-3) : Blanco - Bailly, Balerdi, Gueye - Kaboré (Mbemba, 20e), Kolasinac, Veretout, Guendouzi - Under, Sanchez, Dieng. Entraîneur : Igor Tudor.



Hyères 83 FC (4-4-2) : Jan - Pineau, Sahnoune, Agueni, Cordoval - N'Diaye (Magnora, 20e), Zerfaoui, Barty, Benbachir - Assez, Mollo. Entraîneur : Karim Masmoudi.

Par Andrea Chazy

40' : Bon mouvement olympien qui se conclut par un centre tendu de Mbemba bien capté par Charly Jean.Tête de Pineau bien captée par Blanco. Sur le contre, Dieng part à la limite du hors jeu et tente sa chance à vingt-cinq mètres. Mais c'est trop croisé.Faute d'Under sur Mollo au niveau du genou et bon coup franc à venir pour les Hyèrois.Quelle occasion pour Hyères ! Trouvé dans la surface olympienne, Zerfaoui croise trop sa frappe devant Blanco !Barty prend le meilleur sur Balerdi, déjà averti, et accroche le corner. Et si...Extraordinaire, Mahlon Barty le numéro 9 de Hyères, qui arrête le ballon trop long qui allait sortir en touche de la main comme à l'entraînement et qui s'en sort sans carton jaune.Étonnement, les joueurs de Hyères reculent un peu plus depuis qu'ils sont en supériorité numérique.Coup franc direct de Veretout qui tape la transversale de Jean.Ça va être intéressant de voir comment l'OM va se comporter à dix pendant quasiment quatre vingt-dix minutes. Pas sûr que cela faisait partie des plans d'Igor Tudor cette histoire.Changement pour Hyères donc : Aboubacar Magnora remplace Moussa N'Diaye qui va visiblement être évacué du stade. Autre changement aussi pour l'OM qui se ré-organise : Issa Kaboré est sacrifié pour Chancel Mbemba.Les soigneurs sont sur la pelouse, Moussa N'Diaye est toujours au sol suite à cette grosse faute de Bailly. Sous les yeux des habitants de Martigues qui regardent le match depuis leur appart.Les fautes le long de la ligne de touche, à l'image de celle-ci d'Agueni sur Kolasinac, faut arrêter.OH LA GLISSADE DE BAMBA DIENG ! Il n'était pas hors jeu pourtant l'international sénégalais... La pelouse a l'air terrible.La combinaison "coup-franc" + "Guendouzi au premier poteau", ça commence à se voir.Faute un peu bête de Mollo sur Kaboré, et bon coup franc près du poteau de corner pour l'OM.Contact musclé en Sahnoune et Veretout, un peu de dégât mais le jeu reprend !Belle passe en profondeur de N'Diaye vers Benbachir qui est accroché par Balerdi. Carton jaune pour le défenseur marseillais. Le coup franc qui suit est totalement gâché.Déjà une grosse occase pour l'OM ! Corner frappé de la gauche par Veretout coupé au premier poteau par Guendouzi ! Ça file dans le petit filet de Jean.Pas mal de brume à cause des fumis, et première ouverture de Guendouzi bien gérée par l'arrière-garde hyéroise.Karim Masmoudi, sosie non-officiel de Roberto De Zerbi. Un signe ?L'arbitre de la rencontre sera Jérémy Stinat, vous faites ce que vous voulez de cette info.Les équipes entrent sur le terrain ! Grosse ambiance quand même dans ce chaudron de 9 000 places. Vous le sentez comment, les fans de l'OM ?Comme vous pouvez le voir tout en bas de ce live, il y a les compos des deux équipes et deux infos en découlent : pas mal de changements à l'OM notamment derrière, et Pape Gueye dans la défense à trois avec Ruben Blanco dans les cages, tandis que Yohan Mollo tentera de faire briller cette équipe de N2 qu'est le Hyères 83 Football Club.Coupe de France oblige, format un peu spécial pour ce live mais pas d'inquiétude : je vois parfaitement vos commentaires et vos moqueries sur les futurs contrôles manqués d'Alexis Sanchez.Bonjour à toutes et à tous ! La magie de la Coupe de France nous offre un beau derby du Sud entre l'OM et Hyères (N2) au stade Francis Turcan de Martigues !