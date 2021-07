Steven Zhang refuse de vendre l'Inter

AL

Zhang persiste et signe.Présent lors de l'assemblée extraordinaire des actionnaires de l'Inter qui s'est tenue ce jeudi, le présidentSteven Zhang a livré un discours court et concis, avec cette constante : l'Inter n'est pas à vendre et ce, malgré les rumeurs incessantes et l'opération serrage de ceinture lancée par le, consécutive aux effets de la pandémie. Comme rapporté par la Gazzetta dello Sport , le jeune homme d'affaires chinois (29 ans), critiqué pour son manque d'ambition après la conquête du, s'est contenté d'expliquer en détails l'accord avec le fonds d'investissement américain Oaktree Capital, censé rapporter 275 millions d'euros au club, sous forme de prêt. «» d'après Zhang, mais par lequel il est nécessaire de passer pour se refaire la cerise.Autre aspect majeur au cœur des 100 millions d'euros de pertes enregistrées en 2020-21 : les recettes de la billetterie, par laquelle les dirigeants de l'Inter espèrent récupérer 60 millions. Le boss de Suning s'est montré optimiste, à ce titre, en vue de la nouvelle saison. Enfin, le feuilleton de la succession de Pirelli en tant que sponsor principal a pris fin : Socios.com, plateforme permettant aux clubs d'augmenter l'engagement de leurs fans et de les monétiser, trônera désormais au centre de la tunique noir et bleue.Sportivement en revanche, les pertes s'accumulent