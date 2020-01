Stefano Mauri : « Quand des choses négatives t’arrivent, c’est là que tu vois tes vrais amis »

« On est en 2020. 20 + 20, ça fait 40. Je suis parfaitement aligné avec la date actuelle. »

« J’ai commencé très tôt à jouer au foot, mon père était entraîneur dans le petit club local de Casati Arcore, il m’a clairement transmis la passion du ballon. »

« Dans la famille, on supportait l'AC Milan. Berlusconi possède une maison à Arcore, à peu près à 500 mètres de chez mes parents... »

« Meda, c’est l’époque où je commençais à prendre la voiture tout seul, à partir de chez moi. C'est assimilé dans mon esprit à une période particulière, celle où tu passes de l’adolescence à l’âge adulte. »

« On a clairement été catapultés dans un monde presque trop grand pour nous. On se retrouve à jouer en Serie A, contre un Milan qui était un Milan avec de très grands joueurs. »

Vidéo

« Avec un joueur comme Baggio à côté de toi, tes yeux doivent t’apprendre plus que n’importe quel exercice à l'entraînement. »

Vidéo

« En quelques années, je suis passé de la Serie C2 à jouer un match au Camp Nou contre le Barça de Ronaldinho. »

« Je suis un homme du Nord, je suis né à Monza, j’avais joué uniquement dans des équipes du Nord, et il m'a donc fallu quelques mois pour comprendre le mode de vie romain et la façon d’y vivre le football. »

« La finale du 26 mai contre la Roma... C’est la victoire la plus importante. La tension autour de ce match, dans une ville comme Rome, était énorme. »

Vidéo

Vidéo

« La Lazio a toujours été une équipe qui a 12-13 titulaires très compétitifs, mais sur le long terme, le manque de profondeur de son banc a posé des problèmes. »

« Au fond de moi, j’étais plutôt tranquille car je me savais innocent, en revanche je voulais absolument comprendre pour quelle raison je m’étais retrouvé plongé là-dedans. »

« Quelque part, cela m’a permis de faire une sélection dans mon cercle d’amis. Quand des choses négatives t’arrivent, c’est là que tu vois tes vrais amis. »

« Le Scudetto pour la Lazio ? Si à un moment donné, la qualification en C1 est assurée mathématiquement, et que la première place est toujours à portée de tir... Alors on en reparlera. Mais seulement à ce moment-là. »

Propos recueillis par Éric Maggiori





C’est vrai. En plus les chiffres sont avec moi. On est en 2020. 20 + 20, ça fait 40. Je suis parfaitement aligné avec la date actuelle.Plus sérieusement, 40 ans, ça veut pratiquement dire recommencer une nouvelle vie. Mes vingt premières années, je les ai partagées entre l’école, les devoirs et le foot. Les vingt années suivantes, je me suis concentré sur ma carrière professionnelle, j’ai exclusivement joué au foot. Et me voilà donc à 40 ans, avec une nouvelle aventure à écrire.Je voudrais devenir agent. Agent de joueur, «» comme on dit en Italie. Je me suis inscrit à un cursus, j’aurai l’examen au mois de mars, après quoi j’espère vraiment pouvoir commencer à travailler là-dedans. De façon à rester dans le monde du football.J’ai effectivement suivi le cursus UEFA B, qui est le premier cursus d’entraîneur. Dans la foulée, j’ai également suivi une formation de directeur sportif, et d’ailleurs aujourd’hui je suis officiellement directeur sportif. Mais après y avoir bien réfléchi, je pense vraiment que ma route est celle de l’agent. Cela me convient plus.Je suis né à Monza, mais j’ai grandi à Lesmo, qui est une petite ville dans la province de Milan. C’est un petit village, mais dont le nom est connu partout en Italie, car deux virages du circuit de Formule 1 de Monza se nomment Lesmo 1 et Lesmo 2. J’ai commencé très tôt à jouer au foot, mon père était entraîneur dans le petit club local de Casati Arcore, il m’a clairement transmis la passion du ballon. Je jouais vraiment pour m’amuser, dès que j’avais fini l’école, j’allais jouer avec les copains à «» , ou sur des petits terrains, comme tous les gamins à mon époque.C’était un joueur très différent de celui que vous avez connu plus tard.J’étais un ailier «» . Je courais partout sur mon aile, de la défense à l’attaque. Dans notre 3-5-2, j’étais à gauche, mais ça ne m’empêchait pas de marquer pas mal de buts. Ce n’est que plus tard que je me suis recentré vers l’axe, parfois entre les lignes. Si aujourd’hui, tu me demandes à quel poste j'ai joué dans ma carrière, je ne peux pas te répondre. J’ai été milieu de terrain, attaquant de soutien, faux neuf,... Je pense quand même que mon poste idéal est. C’est en tout cas celui qui m’a plu le plus. J’étais plus libre. J'ai toujours été un joueur assez intelligent tactiquement parlant, j’arrivais à comprendre où appuyer pour mettre en difficulté l’adversaire et le poste dete donne justement cette liberté d’agir et de te positionner là où tu peux faire mal à l’adversaire.Dans la famille, on supportait l'AC Milan. Dis-toi que Berlusconi possède une maison à Arcore, à peu près à 500 mètres de chez mes parents... Donc c’était pratiquement inévitable que la famille supporte Milan.Et moi, petit, j’ai grandi au moment du Milan de Van Basten, de Sacchi, donc ça n'a pas été très difficile de devenirLa Coupe du monde 1986, je sais que j’ai regardé des matchs, mais je ne m’en souviens plus du tout, j’étais trop petit et les matchs avaient souvent lieu la nuit. Non, la première grande compétition que j’ai suivie, c’est le Mondial 1990 en Italie.Meda est la première équipe qui a cru en moi. Ils sont venus me recruter au Brugherio, qui était un tout petit club d’Eccellenza. C’est une période particulière, car nous avons vécu plein de choses fortes : c’est là que je suis devenu pro et, dès ma première saison là-bas, on a remporté le championnat Interregionale et on a été promus en Serie C2. J’ai fait mon service civil là-bas, c’est l’époque où je commençais à prendre la voiture tout seul, à partir de chez moi, même si je rentrais quand même manger chez mes parents le soir. Donc oui, c'est assimilé dans mon esprit à une période particulière, celle où tu passes de l’adolescence à l’âge adulte.Sincèrement, je n’y pensais même pas. J’adorais le foot, j’y jouais par pur plaisir, mais je n’ai jamais eu pour intention ou objectif de devenir joueur professionnel. Ensuite, de club en club, d’expérience en expérience, je me suis dit : «» Il y a aussi un peu de chance : dans toute carrière de joueur, il faut être dans le bon club au bon moment. Moi, j’ai été à Meda au bon moment, et quand j’ai entendu parler de l’intérêt de Modène, qui venait d’obtenir sa promotion en Serie B, alors j’ai compris que ça pourrait devenir vraiment un travail.C’était très particulier, oui. Je rejoignais une équipe qui venait d’être promue en Serie B. Il y avait cet enthousiasme et cette insouciance qui caractérisent un club qui a tout à gagner. L’objectif était de se sauver, mais nous savions que nous avions une équipe compétitive qui pourrait faire bien mieux que ça. On s'est retrouvé très vite en haut du classement, tu regardes derrière toi, derrière toi, derrière toi... jusqu’au moment où tu es toujours en haut en mars, et tu te dis : «» Et on l’a fait. On a cru en nous, en notre rêve, et on l’a fait, quoi : on a été promus en Serie A !On a clairement été catapultés dans un monde presque trop grand pour nous. On se retrouve à jouer en Serie A, contre un Milan qui était un Milan avec de très grands joueurs, c’était...Je me souviens que les jours ayant précédé le match étaient assez dingues. Pour la plupart d’entre nous, c’était une première en Serie A. Donc tout le monde était très excité, aussi bien au sein de l’équipe qu’en ville. Ce n’était donc pas un match facile à préparer. Mais une fois que tu entres sur le terrain, tu penses à faire ce que t’a demandé l’entraîneur, à courir, à faire de ton mieux.C’est vrai ? Je ne m’en souvenais pas du tout !C’est drôle qu’il ait été là le jour de mon baptême en Serie A, car Cristian est quelqu’un de très spécial pour moi. Nous sommes devenus très amis ensuite, pendant nos années à la Lazio. C’est une belle anecdote, je vais lui raconter.C’est l’un des deux joueurs les plus forts avec lesquels j’ai eu la chance de jouer, l’autre étant Miroslav Klose. Mais Baggio... Oui, c’était un joueur fantastique. Lors de mon année avec lui, il s’entraînait de manière particulière pour ne pas brusquer ses genoux qui avaient été opérés à plusieurs reprises. Et malgré ça, il a réussi à marquer beaucoup de buts et à transcender l’équipe.Cela dépend de ton intelligence. Avec un joueur comme Baggio à côté de toi, tes yeux doivent t’apprendre plus que n’importe quel exercice à l'entraînement. Tu dois être suffisamment doué pour «» avec tes yeux des détails qui caractérisent ces champions, aussi bien au niveau comportemental qu’au niveau purement technique. Cela va te permettre de t’améliorer énormément.Et j’ajoute : c’est lui qui me fait la passe décisive !Je me souviens très bien de ce match. C’est un peu le match du destin pour moi. C’est contre la Lazio, qui deviendra ensuite mon club, mon dernier but à Brescia, le dernier but de Baggio, son dernier match à domicile... Lui tenait particulièrement à ce match, et je pense que la fête a été totale.Oui, là encore, c’était une expérience particulière. L’Udinese était une équipe de milieu de tableau, mais avec de très bons joueurs comme Jankulovski, Iaquinta, Di Michele, Di Natale, Muntari, Pizzaro, qui ont tous fait de très belles carrières. On avait un bon groupe, emmené par Spalletti, qui est parvenu à se qualifier pour la Ligue des champions. En quelques années, je suis passé de la Serie C2 à jouer un match au Camp Nou contre le Barça de Ronaldinho.Oui, aussi !Ce sont des années où l’équipe d’Italie était vraiment forte, c’était dur de s’imposer sur le long terme. J’ai fait une belle carrière, je ne m’en plains pas. J’ai aussi eu des blessures à des moments clefs, qui m’ont par exemple empêché de jouer des phases finales de grandes compétitions avec l’Italie. J’ai fait des éliminatoires de l’Euro 2008 et de l’Euro 2012, mais jamais la phase finale. Mais aucun regret !Oui, c’est vrai. À la fin de la saison 2004-2005, Spalletti est parti à la Roma. Moi, je suis resté à Udine, avec Serse Cosmi comme coach. Mais au mois de janvier, je sentais que cela ne fonctionnait pas trop, je voulais changer d’équipe, j’avais besoin d’un nouveau challenge. Spalletti m’a appelé, il voulait que je le rejoigne à Rome. Mais la Roma avait des restrictions de transferts, elle ne pouvait pas recruter de joueurs. Du coup, Spalletti a renoncé, et quelques jours plus tard, je reçois un appel de la Lazio qui me dit qu’elle me veut. Je n’ai pas hésité une seule seconde.J’étais très enthousiaste. J’arrivais dans la capitale, dans une équipe avec un passé glorieux. À cette époque, la Lazio vivait un moment particulier, elle avait été rachetée en 2004 par Claudio Lotito, après être passée à deux doigts de la faillite. La période dorée de l’ère Cragnotti était terminée, la Lazio était en phase de reconstruction, et j’étais heureux de faire partie de cette renaissance. J’ai mis un peu de temps à m’adapter. Je suis un homme du Nord, je suis né à Monza, j’avais joué uniquement dans des équipes du Nord, et il m'a donc fallu quelques mois pour comprendre le mode de vie romain et la façon d’y vivre le football. Au bout de 14 ans, ça va, j’ai tout compris et je suis devenu romain d’adoption.C'est difficile à dire. Probablement pendant la période Rejaet la première année avec Pioli. C’est là où j’ai joué avec la plus grande sérénité d’esprit, l’équipe tournait bien, on avait un groupe soudé. Paradoxalement, ce sont les deux seuls coachs avec lesquels nous n’avons pas gagné de trophée, puisque les trois trophées que j’ai gagnés à Rome l’ont été avec Delio Rossi, Ballardiniet PetkovićC’est la Coupe d’Italie contre la Roma, sans nul doute. Le premier, la Coupe d’Italie 2009, je l’ai vécu de manière partielle, car je n’ai pas joué la finale, j’étais blessé. C’est toujours bien de gagner un trophée, mais celui-ci, je ne l’ai pas gagné sur le terrain. La Supercoupe d’Italie contre l’Inter de Mourinho, je me souviens d’un match à sens unique, l’Inter a campé dans notre moitié de terrain pendant tout le match, mais nous avons résisté et avons réussi à marquer deux buts. C’est une fierté, car c'est le seul trophée que l’Inter n'a pas gagné cette année-là puisqu'ils ont remporté le Scudetto, la Coupe et la Ligue des champions. Mais la finale du 26 mai contre la Roma... C’est la victoire la plus importante. La tension autour de ce match, dans une ville comme Rome, était énorme.L’attente a été très très longue.On voulait juste que le match commence. La demi-finale contre la Juve avait eu lieu fin janvier, et la finale était fin mai ! Quatre mois d’attente entre les deux... On jouait toute notre saison sur ce match. Le match en lui-même... Je me souviens que c’était très tendu, pas une très belle partie, mais Lulić a fini par marquer à la 71minute le seul but du match, l’un des plus importants de l’histoire de la Lazio. Et après la rencontre, évidemment, place à la fête !Aussi bien dans le vestiaire qu'en ville.C’est le genre de but que tu marques presque sans t’en rendre compte. Il y a eu un corner, le ballon a été repoussé par la défense napolitaine, puis est revenu sur Álvaro Gonzalez, qui a décalé Radu. Radu a centré, le ballon était légèrement en retrait, moi mon corps était dans une position parfaite pour tenter un retourné. Je l’ai tenté, par pur instinct, et c’est rentré. Et quelques secondes après, je me suis dit : «C’est banal ce que je vais dire, mais marquer lors d'un derby, c’est vraiment quelque chose de particulier. Et quand c’est sous la Curva Nord, c’est encore plus difficile à décrire. Car tu vois la joie des, qui n’est clairement pas comparable à la joie d’un autre but.Déjà, il y avait d’autres équipes fortes, donc il fallait batailler dur. Ensuite, la Lazio a toujours été une équipe qui a 12-13 titulaires très compétitifs, mais sur le long terme, le manque de profondeur de son banc a posé des problèmes. Et c’est encore d’actualité aujourd’hui. S’il manque un ou deux titulaires dans l’équipe actuelle, cela va tout de suite être plus compliqué.Si l’on enlève l’intouchable Juventus, la Lazio est l’équipe qui a gagné le plus de trophées lors de la dernière décennie en Italie. Et pourtant, les investissements faits par Lotito sont bien moins importants que ceux faits par d’autres équipes comme l’Inter, le Milan, le Napoli ou la Roma. Donc sur ce point-là, il n’y a rien à dire, le bilan parle pour lui. Après, c’est légitime que lesveuillent toujours un petit quelque chose en plus pour renforcer l’équipe...Je n’ai pas compris ce qui était en train de se passer. Depuis plusieurs mois, j’avais comme tout le monde lu la presse, et les articles faisant référence au Calcioscommesse. Jamais je ne me serais imaginé une seule seconde que mon nom allait y être associé d’une manière ou d’une autre. Je tombais des nues, vraiment.Bien sûr. C’est quelque chose que je ne souhaite à personne. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je passais mes journées à lire toutes les informations, pour essayer de comprendre ce que l’on me reprochait. Je parlais à mes avocats pour voir ce que l’on pouvait faire... Au fond de moi, j’étais plutôt tranquille, car je me savais innocent, en revanche je voulais absolument comprendre pour quelle raison je m’étais retrouvé plongé là-dedans.Cela a été un moment très dur. Pas seulement sur le plan sportif, mais aussi dans la sphère privée, car pendant ma suspension, mon père est décédé. C’est sans nul doute le moment le plus difficile de ma vie, car il était pour moi une figure de référence, un point d’ancrage. En plus de la tristesse, il m’était interdit de faire ce que j’aimais, à savoir jouer au foot. Donc c’était dur. Et pourtant, je ne pouvais pas fuir, je ne pouvais pas me cacher. Il fallait affronter, et tenter de surmonter ce moment de ma vie, avec ma force et l’affection de mes proches.Quand la nouvelle est sortie, certains avaient des doutes... Mais très rapidement, au fur et à mesure que l’enquête avançait, les gens ont vu que je n’avais rien à voir avec tout ça et j’ai reçu beaucoup de soutien. Lesde la Lazio ont toujours été derrière moi, le club aussi. Quelque part, cela m’a permis de faire une sélection dans mon cercle d’amis. Quand des choses négatives t’arrivent, c’est là que tu vois tes vrais amis.Je pars du principe que chacun a le droit de penser ce qu’il veut. Si un mec veut croire que je suis coupable, qu’il le croie. L’important, c’est que moi, je puisse regarder ce mec dans les yeux, tête haute, droit dans mes bottes. Car je sais ce que j’ai fait, ou, en l’occurrence dans mon cas, ce que je n’ai pas fait.Oui. Enfin la fin d’une histoire qui n’aurait jamais dû commencer. Et les faits parlent d’eux-mêmes. J’ai été totalement blanchi aussi bien au niveau sportif que pénal. Dis-toi qu’ils n’avaient même pas d’éléments pour ouvrir un procès... Ce qui signifie que ce qui s’est réellement passé n’avait rien à voir avec ce qui a été dit à l’époque dans les journaux et à la télévision.Oui, je l’ai senti. J’aurais certainement pu jouer encore un ou deux ans, mais lors de ma dernière expérience à Brescia, en Serie B, j’avais du mal à prendre autant de plaisir que j’en prenais auparavant. Donc j’ai préféré arrêter plutôt que de forcer.Ça ne m’intéresse pas, je n’ai jamais aimé ça. C’est un «» dont je n’ai jamais vraiment compris l’intérêt. J’ai toujours préféré parler à quelqu’un de vive voix, plutôt que de lui parler sur les réseaux sociaux. Évidemment, le monde d’aujourd’hui va dans cette direction, donc peut-être que demain, j’ouvrirai un compte Instagram pour rester dans le coup.Elle a gagné la Coupe d’Italie l’an dernier, la Supercoupe cette année. Elle a battu le record du nombre de victoires consécutives d’Eriksson... Les voyants sont au vert. L’objectif, c’est la qualification en Ligue des champions, cela fait 13 ans que la Lazio n’y est pas allée, cette année, elle doit se qualifier. Mais si à un moment donné, la qualification en C1 est assurée mathématiquement, et que la première place est toujours à portée de tir... Alors on en reparlera. Mais seulement à ce moment-là.