Spalletti : « Il y a des clubs sérieux et puis il y a le Spartak »

LeSans victoire depuis trois matchs toutes compétitions confondues, Luciano Spalletti et le Napoli sont sur les nerfs. La dernière défaite, mercredi dernier en Ligue Europa sur le terrain du Spartak Moscou (2-1) , a du mal à être digérée par le technicien italien. Ce dernier a de nouveau évoqué le micro-incident survenu à la fin de la rencontre entre lui et Rui Vitória, le coach du club russe, ce samedi en conférence de presse à la veille de la réception de la Lazio. Au coup de sifflet final, l’entraîneur portugais s’est dirigé vers Spalletti pour lui serrer la main, mais le Napolitain l’a évité et s’est directement dirigé vers les vestiaires. Le compte Twitter du Spartak avait alors sous-entendu qu’il était un clown.Juste après, l’Italien s’était justifié en disant que Vitória n’était pas venu lui dire bonjour. Ce samedi, il en a remis une couche sur le comportement de la formation russe., a-t-il expliqué. Une petite crotte de nez à laquelle ont déjà réagi les Russes sur Twitter.Spalletti est plutôt du style à ne pas savoir utiliser un téléphone.