Six mois de prison pour l’auteur des insultes racistes envers Mbappé après l’Euro

TT

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Enfin !L'homme qui avait violemment insulté Kylian Mbappé après son tir au but raté face à la Suisse en huitièmes de finale de l'Euro 2021 (3-3, 4 tab 5), a été condamné à six mois de prison. Karim C., qui écrivait sous pseudonyme, comparaissait ce mercredi devant le tribunal de Paris, après une plainte déposée par l'attaquant français. Jugé pour injure raciste, provocation à la haine raciale et usurpation d'identité, il risquait jusqu'à un an de prison pour le tweet suivant :Absent et non représenté lors du procès, ce jeune étudiant de 19 ans devra attendre le 8 septembre prochain pour connaître le verdict final.On avance dans le bon sens.