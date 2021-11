Séville maîtrise Wolfsburg et se relance

Résultats et classement de la Ligue des champions





Séville FC (4-3-3) : Bounou - Marcos Acuña, Diego Carlos (Karim Rekik, 90e+3), Koundé, Gonzalo Montiel - Rakitić (Ludwig Augustinsson, 90e+4), Fernando, Joan Jordán (Delaney, 82e) - Papu Gómez (Óliver Torres, 80e), Munir El Haddadi (Rafa Mir, 80e), Ocampos. Entraîneur : Julen Lopetegui.



VfL Wolfsburg (4-3-3) : Pavao Pervan - Ridle Baku (Kevin Mbabu, 75e), Maxence Lacroix, John Brooks (Ginczek, 88e), Roussillon (Paulo Otávio, 75e) - Vranckx (Lukebakio, 75e), Josuha Guilavogui, Maximilian Arnold - Yannick Gerhardt (Maximilian Philipp, 66e), Weghorst, Nmecha. Entraîneur : Florian Kohfeldt.

Pour la réception du VfL Wolfsburg à Sánchez Pizjuán, le Séville FC, dernier du groupe G au coup d'envoi, a assuré le service minimum en l'emportant (2-0) et en se relançant dans la course aux huitièmes.Les Andalous ont frappé les premiers après plusieurs séquences proches du but de Pavao Pervan. Et c'est Joan Jordán, d'une tête plongeante et idéalement servi par le centre d'Ivan Rakitić, qui a fait sauter le verrou vert. Une ouverture du score logique face à un bloc relativement bas, procédant en contre sur chaque accélération de Ridle Baku. Le latéral droit a d'ailleurs été à l'origine de la plus grosse occasion des siens en décalant Lukas Nmecha à l'entrée de la surface, mais la frappe de l'attaquant, effleurée par Jules Koundé puis déviée par Yassine Bounou, a terminé sa course sur la barre (22).Au retour des vestiaires, la domination sévillane s'est dès lors accentuée, mettant Pervan à rude épreuve. Le portier autrichien s'est d'abord couché sur un missile signé Papu Gómez (61) avant que Jules Koundé d'une jolie reprise acrobatique (68) et Gonzalo Montiel d'un tir croisé (71) ne l'obligent à allonger son mètre 94. Des situations franches devant lesquelles les maigres attaques du VfL n'auront jamais su riposter. Entré à dix minutes du terme, Rafa Mir a ainsi porté le coup de grâce sur une régalade de Lucas Ocampospour clôturer le bal.Ce succès permet auxde remonter à la troisième place (6 points) et de devancer leur adversaire du soir d'une unité. Un groupe dans lequel rien n'est donc décidé avec quatre équipes se tenant en un seul point. La dernière journée prévue le 8 décembre s'annonce d'ores et déjà palpitante.